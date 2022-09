Pole emploi : la 5e semaine de la création et de la reprise d’entreprise, c'est en ce moment

Du 26 au 30 septembre 2022, Pôle emploi organise la 5e édition de la Semaine nationale de la création et de la reprise d’entreprise. L'objectif principal de cet événément : faire émerger des idées et lancer des projets d’entreprises.

"Après une reprise de la création d’entreprise en 2020 en sortie de crise sanitaire, le mouvement se poursuit en 2021 avec plus de 995 000 créations d’entreprises, soit un regain de +17 % par rapport à l’année précédente. En 2021, une forte augmentation de la création d’entreprises a été observée dans le domaine des transports et de l’entreposage (+25 %), dans le secteur des spécialités scientifiques et techniques (+17 %) et des autres services aux ménages (+42 %).

Près d’une création d’entreprise sur six a été réalisée par une personne inscrite chez Pôle emploi.

Un accompagnement spécifique

L’entrepreneuriat, perçu comme une alternative au salariat, rencontre toujours un réel écho auprès des demandeurs d’emploi. Pour la création ou la reprise, Pôle emploi propose avec ses partenaires un accompagnement spécifique. L’entrepreneur peut bénéficier soit de :

ActivCréa : qui permet de bénéficier d’un accompagnement renforcé de trois mois pour identifier leurs enjeux, comprendre les étapes nécessaires à la création d’entreprises et poser les bases du projet ;

L’atelier "M’imaginer créateur d’entreprise" : pour réfléchir à sa reprise d’activité professionnelle sous l’angle de la création ou de la reprise d’entreprise ;

L’atelier "Structurer mon projet de création d’entreprise" : qui donne des clés pour transformer l’idée en projet viable.

Faire émerger des idées et lancer des projets

Pour les aider à se lancer et les mettre à l’honneur, Pôle emploi organise la 5e édition de la Semaine nationale de la création et de la reprise d’entreprise du 26 au 30 septembre 2022. Au travers de cet événement, Pôle emploi et ses partenaires se mobilisent pour faire émerger des idées et lancer des projets d’entreprises, expliquer les dispositifs d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise et sécuriser les parcours des créateurs d’entreprises.

Plus de 45 événements sur l’ensemble du territoire, en digital et en physique, sont organisés dans les agences Pôle emploi ou chez ses partenaires : web conférences sur différents thèmes (couverture sociale, financement, élaboration du projet, portage salarial, e-commerce, entreprendre au féminin, créer quand on est jeune ou en situation de handicap…), ateliers au sein des agences ("M’imaginer créateur d’entreprise", "Structurer mon projet de création d’entreprise", …), forums locaux, etc.

L’ensemble des événements organisés en BFC durant la semaine sont à retrouver sur le site de Pole emploi.

(Communiqué de presse)