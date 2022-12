Une nouvelle librairie de seconde main au centre-ville de Besançon

Née à Dijon en 1983, Laurélie Monget n'a pas connu la librairie de ses grands-parents paternels, mais petite fille, elle rangeait déjà les livres de leur bibliothèque. Après une licence en Allemand, elle se tourne vers l'enseignement et devient professeure des écoles pendant 12 ans… mais l'appel des livres est trop fort. Elle démissionne en 2019, obtient une licence Métiers du livre en 2020 puis travaille en librairie à Morteau avant d'ouvrir sa propre librairie Le Bibliovore Besançon dont l’ouverture est prévue le 9 décembre 2022.

"Ce concept de librairie à Besançon s'inscrit parfaitement dans l'air du temps : seconde main, économie circulaire, accès à la culture à moindre prix, préoccupations écologiques…", nous explique la libraire. "Quand j'ai découvert le concept du Bibliovore en mars 2021, j'ai tout de suite adhéré à ses principes fondamentaux : des livres de seconde main, en (très) bon état à un prix unique de 3€ (et 10€ les 4)".

Comment fonctionne cette librairie de seconde main ?

Laurélie Monget rachète des livre, aux particuliers en boutique à 1€ le kilo (en bon et très bon état) puis les revendra à 3€ l'unité, quel que soit le livre et 10€ les 4. Simple. Littératures classique et contemporaine, littérature de jeunesse et young adult… il y en aura pour tous les bibliophiles.

"En choisissant ce type de commerce, on privilégie le circuit court puisque les livres sont achetés à des particuliers au magasin, on touche un large public par un prix attractif et on entre dans une démarche éco responsable en revendant des livres dont on ne veut plus pour qu'ils fassent le bonheur d'autres lecteurs", souligne Laurélie Monget. "Besançon est déjà fort pourvue en librairies, cela veut dire que les Bisontins lisent beaucoup ! Le Bibliovore vient élargir l'offre déjà présente."

Le Bibliovore ouvrira vendredi 9 décembre à 10 heures au 91, rue des Granges à Besançon.