Pour le MFC, ''la dette de l’État n'est pas celle des collectivités''

''Les collectivités territoriales ont comme "partenaire" un État qui leur annonce subitement qu'il emprunté tous azimuts, qui ne peut plus payer ses dettes, et qui leur déclare to de go : "Désolé ma chérie mais il va falloir que tu fasses des ménages" s'insurge le président du MFC.

Cette décision équivaut à ''prendre de l'argent dans la poche des autres pour pouvoir rembourser'' la dette de l’État, qui ''n'est juridiquement pas celle des collectivités territoriales'' poursuit Jean-Philippe Allenbach. En effet, les collectivités n'étant pas signataires des emprunts, ''pas de signature, pas de dette''.

Une illustration supplémentaire d'un système financier dépassé selon le MFC : ''c'est l’État qui décide quasiment seul de tout, du fait qu'il a la main sur 80% de toutes les recettes fiscales, contre en moyenne seulement 20% dans tous les pays européens qui nous entourent''. Une liberté qui lui permet d'emprunter librement ''y compris de manière irresponsable''.