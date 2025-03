Prélude #3, le festival étudiant revient au printemps à Besançon

Depuis près de 40 ans, le TUFC défend une approche artistique engagée, où l’apprentissage du théâtre devient un outil d’émancipation intellectuelle et citoyenne. Le festival Prélude s’inscrit dans cette dynamique en offrant une scène ouverte à la jeune création, à travers une programmation riche et variée. Cette année, pas moins de 17 spectacles, 2 concerts, des animations et des rencontres rythmeront ces cinq jours de festival.

L’évènement souhaite également mettre en lumière des talents issus de formations variées comme le Deust Théâtre, le DNMADE régie, l’association étudiante Ardus ou encore le Conservatoire. Ces institutions proposeront des projets collectifs et interdisciplinaires, enrichissant encore davantage cette édition.

Une programmation diversifiée et engagée

Au-delà des représentations théâtrales et musicales, Prélude #3 veut favorisee les échanges et la convivialité avec une friperie solidaire en partenariat avec UniFrip, une buvette responsable ("Gueule de Joie") et des jeux en bois d’extérieur. Le festival s’associe également avec Le Bastion pour une soirée de concerts, promettant une expérience immersive et éclectique.

Les organisateurs ont aussi à cœur de proposer un événement écoresponsable. Après une première édition qui n’avait généré qu’un seul sac de déchets, l’édition 2025 poursuit cet engagement en adoptant une démarche zéro déchet : vaisselle réutilisable, catering 100% végétarien et local, partenariats avec des acteurs bisontins.

Un festival à taille humaine et accessible

Avec une majorité d’événements gratuits et des tarifs abordables, Prélude #3 reste fidèle à sa mission : rendre la culture accessible à toutes et tous. La billetterie est disponible en ligne ou sur place, mais il est conseillé de réserver en raison des jauges limitées.

Infos pratiques :