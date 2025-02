Près de 200 Bisontins ont déjà pris part aux conseils consultatifs d’habitants de Besançon en 2025

Pour l’adjoint en charge de la Démocratie participative et de la participation citoyenne, Kévin Bertagnoli, le début d’année 2025 est également synonyme de nouveaux engagements pour bon nombre d’habitants de Besançon qui ont fait le choix de rejoindre les Conseils consultatifs d’habitants (CCH) de la Ville de Besançon.

Entre janvier et février, les sept conseils consultatifs d’habitants ont tenu leurs séances de lancement. Ces premières rencontres ont notamment permis aux nouveaux membres "de découvrir le rôle essentiel des CCH dans la vie de la cité" explique Kévin Bertagnoli.

Lors de ces séances inaugurales, un premier travail collaboratif a été proposé autour de la thématique de la circulation piétonne dans les quartiers, dans le cadre du futur Plan piéton du Grand Besançon Métropole. Ce "premier temps d’échange a suscité de nombreux débats et a confirmé l’envie des habitants de s’investir activement dans la transformation de leur ville" résume l’adjoint.

Selon l’élu, l’année 2025 s’annonce d’ailleurs particulièrement riche en projets participatifs pour ces membres des CCH. Au programme : ateliers thématiques, formations sur le budget et les compétences de la Ville, ainsi que des balades urbaines. Certaines séances restent à définir et seront co-construites avec les membres, en fonction de leurs attentes et préoccupations.