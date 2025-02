"Près d'un enfant sur trois vit avec un seul de ses parents" en Bourgogne-Franche-Comté

"Près d'1 enfant sur 3 vit avec un seul de ses parents". C’est le constat qu’à fait l’Insee dans sa dernière étude. Elle note également que "12 % des enfants mineurs vivent dans une famille recomposée" : "La majorité d’entre eux fait partie d’une famille d’au moins trois enfants. Avec des parents plus souvent peu diplômés et plus exposés au chômage, leurs conditions de vie sont plus fragiles qu’au sein des familles "traditionnelles".

Concernant leur lieu de résidence, l’Insee indique qu'ils résident plus souvent "en maison" et "dans les zones rurales". C’est notamment le cas de nombreuses intercommunalités comme "la Nièvre et de l’Yonne, de l’ouest de la Côte-d’Or et de la Haute-Saône", est-il précisé.

Les différents types de familles en quelques chiffres