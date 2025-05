Présidence Les Républicains : large victoire de Bruno Retailleau sur Laurent Wauquiez

Avec 74,3% contre 25,7%, les plus de 120.000 adhérents des Républicains ont accordé leur confiance au Vendéen, 64 ans, qui depuis son arrivée à Beauvau en septembre a donné une nouvelle dynamique à un parti moribond il y a un an à peine. La participation a atteint plus de 80%. "Notre famille politique est à même aujourd'hui de porter notre projet pour la présidentielle", s'est félicité sur TF1 Bruno Retailleau, plaçant son succès dans la perspective de 2027.

Depuis son fief du Puy-en-Velay (Haute-Loire), Laurent Wauquiez a reconnu sa défaite et appelé à éviter "le poison de la division (qui) a tant de fois affaibli la droite". Il a toutefois campé sur positions de la campagne, assurant que la droite ne pourra mener son "projet de rupture (...) si nous sommes dilués dans le macronisme".

Cette élection a été marquée jusqu'au bout par l'incertitude provoquée par la multiplication du nombre d'adhérents au cours de la campagne, passant de 43.859 à 121.617 en deux mois, sans qu'il soit possible de déterminer de façon certaine à qui profiteraient ces recrutements.

Une victoire écrasante

La victoire écrasante de Bruno Retailleau intervient au terme d'une campagne très à droite. Son rival Laurent Wauquiez a fait feu de tout bois, proposant notamment l'envoi des étrangers dangereux sous le coup d'une obligation de quitter le territoire (OQTF) à Saint-Pierre-et-Miquelon ou la mise en place d'"un cordon sanitaire" autour de LFI.

Omniprésent sur le sujet de l'immigration, Bruno Retailleau a lui multiplié les mesures en tant que ministre de l'Intérieur, durcissant les critères de naturalisation des étrangers et appelant sans succès à un bras de fer pour que l'Algérie reprenne ses ressortissants frappés d'une obligation de quitter le territoire. Ce succès sans contestation lui permettra de se renforcer comme candidat de la droite à la prochaine présidentielle, face à la candidature déjà bien installée d'Edouard Philippe qui prétend lui aussi rassembler la droite.

Bruno Retailleau entend désormais "remettre au travail" un parti encore convalescent depuis le psychodrame de l'alliance il y a près d'un an entre son ancien président Eric Ciotti et le RN.

Reste aussi à savoir comment Bruno Retailleau va s'entendre avec Laurent Wauquiez, l'affaibli patron des députés LR qui plaide pour un rassemblement de la droite allant du garde des Sceaux, l'ex-LR Gérald Darmanin, à l'eurodéputée zemmouriste Sarah Knafo.

Les réactions en Franche-Comté

En Franche-Comté, la députée RN de la 4e circonscription du Doubs, Géraldine Grangier n’a pas manqué de vivement réagir à cette élection en accusant Bruno Retailleau de "réciter du Sarkozy à chaque micro" et en qualifiant ses propositions de "fleurer bon le recyclage".

La ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et ancienne députée du Doubs Annie Genevard a quant à elle félicité Bruneau Retaileau pour son élection et salué la campagne de Laurent Wauquiez. Sur sa page Facebook, la ministre a rappelé que "l’enjeu est immense pour notre famille politique les Républicains et pour contribuer à la réussite de la droite".

(Avec AFP)