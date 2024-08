Prévenir la participation des jeunes aux trafics de stupéfiants en Bourgogne-Franche-Comté

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) a annoncé, dans un communiqué du jeudi 1er août 2024, les lauréats de son appel à projets 2024 à destination des collectivités territoriales. En Bourgogne-Franche-Comté, Dijon et Chenôve ont été sélectionnées.

L'appel à projet est financé à hauteur de 2 millions d'euros par le Fonds de concours Drogues, constitué chaque année des sommes confisquées par l'autorité judiciaire en matière de trafic de stupéfiants. 10% des crédits reviennent ainsi à la Mildeca pour financer des actions de prévention.

Un enjeu majeur

Les objectifs de l'appel à projet de cette année sont, d'une part, la protection des pus jeunes et d'autre part, la lutte contre l'attractivité des réseaux criminels. En effet, depuis plusieurs années, le commerce illégal s'est adapté et use de nouveaux procédés comme les outils en ligne et les techniques marketing.

"Le phénomène de professionnalisation des trafics touche nombre de territoires en proie à la désaffiliation sociale, notamment les quartiers prioritaires de la ville (QPV), mais aussi des territoires périurbains ou des petites villes, indique le Dr Nicolas Prisse, Président de la Mildeca. La protection de la jeunesse et la lutte contre les nuisances et la délinquance sont au cœur de l’action des élus avec lesquels nous cherchons à construire une réponse publique adaptée et pérenne".

Une mise en place dès l'automne

Les projets sélectionnés seront mis en œuvre dès l'automne avec pour objectif de coordonner l'action de la collectivité, de la préfecture, du secteur associatif et d'autres professionnels et services de l’État afin de prévenir et de limiter l'enrôlement des jeunes par les réseaux criminels.

''Les projets retenus visent la construction de plans locaux, déclinés en actions concrètes pour limiter l’attractivité des trafics, prévenir la participation des jeunes aux activités criminelles et mieux détecter et accompagner ceux qui sont en phase de basculement '', ajoute Nicolas Prisse.

Au total, les projets sont répartis dans 13 départements et 10 régions.