Prisonniers politiques en Iran : un rassemblement-performance samedi 5 novembre à Besançon

Samedi après-midi, Mahdieh, son mari Oveis et leur ami Jean, tous les trois originaires d’Iran, vont proposer un rassemblement au cours duquel l’objectif sera d’écrire le mot "Liberté" en collant les noms de plus de 700 prisonniers politiques en Iran actuellement.

Mahdieh et son époux Oveis, vivent à Besançon depuis 2 ans. Depuis le 14 septembre dernier, premier jour des manifestations après la mort de Mahsa Amini en Iran, ils suivent l’actualité de leur pays avec tristesse et colère. "On espère que l’Iran va réussir à changer de politique pour obtenir une politique démocratique", nous confie Mahdieh, "on suit les informations, on fait des cauchemars, c’est très compliqué pour nous".

Par cette performance ouverte au public samedi sur l’esplanade des Droits de l’Homme, Mahdieh, son mari et leur ami veulent montrer leur solidarité avec le peuple iranien.