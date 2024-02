Quatorze jeunes franc-comtois récompensés au salon de l'agriculture

Depuis 2000, la MSA organise annuellement un “Appel à projets jeunes” qui vise à soutenir les initiatives portées par les jeunes du milieu rural. C’est en y participant que ces quatorze jeunes vont être récompensés par un prix national qui sera délivré le dimanche 25 février 2024 en direct du salon de l’agriculture.

Soutenu par l’association Jur’Action, et à quelques mois du coup d’envoi des Jeux olympiques, ce groupe lance “Les Olympiades Solidaires”. Coup de cœur régional et lauréat du jury national, ce projet a pour but de proposer des ateliers autour du sport, de la cuisine, du numérique, de la photo et du parcours professionnel qui ont pour but de rassembler et de créer du lien social au sein des territoires ruraux.

La MSA, via son service de prévention des risques professionnels, a également apporté son soutien à six étudiants en BTSA productions animales, du lycée agricole de Dannemarie-sur-Crète. Ils concourent pour le Trophée international de l’enseignement agricole en relevant quatre épreuves, dont celle de la manipulation de bovins en toute sécurité.

