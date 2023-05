Quels sont les menus des cantines scolaires à Besançon des 15 et 16 mai 2023 ?

Au collège Claude Girard, cette année encore, les élèves participent à des actions culturelles, avec un partenaire très apprécié, la Rodia de Besançon. Jeudi 23 mars, grâce au Pass Culture, vingt-cinq élèves de 4e et 3e ont pu découvrir un concert de reggae, joué à guichet fermé, avec les groupes Dub Inc et Iya Terra.