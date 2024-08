Qui sera le plus gros mangeur de saucisses de Morteau ?

Les 7 et 8 septembre 2024, Morteau accueillera les amateurs de traditions culinaires pour célébrer la fameuse saucisse de Morteau. Au programme ? Fanfare, chanson française, concours du plus gros mangeur de saucisses.

L'année 2023 a marqué la première édition du Festi'Val de la Morteau. En 2024, ce rendez-vous festif et gourmand fait son grand retour au cœur du Haut-Doubs, dans la ville qui a donné son nom à l'une des spécialités les plus emblématiques de la région

Pour cette deuxième édition, 14 associations locales seront à nouveau présentes, avec en tête l’Association de Défense et de Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté. Pendant deux jours, le public pourra profiter de nombreuses animations : dégustations et ventes de produits du terroir, cérémonies d'intronisation et défilés de la Confrérie des Chevaliers du porte-cheville, activités pour enfants, marche nordique, concerts variés... Ce sera aussi l'occasion de rencontrer les artisans et producteurs qui perpétuent les traditions ancestrales de la région.

"Les salaisonniers, quittant leurs ateliers pour l'événement, partageront avec passion les secrets qui ont fait de la saucisse de Morteau l’emblème chevillée incontestée de la Franche-Comté", nous précise-t-on.

L'un des moments phares du week-end sera sans conteste le concours du « plus gros mangeur de saucisse de Morteau », qui se déroulera le samedi 7 septembre à 15h. Les participants s'affronteront dans cette compétition unique, mettant en avant leur appétit et leur détermination à remporter ce titre pour le moins original. Alors, qui succèdera à Mathieu, qui avait englouti l’année dernière un demi-kilo de saucisses de Morteau en 5 minutes ?