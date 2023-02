Qui sont les candidats au 58e Concours de jeunes chefs d’orchestre à Besançon ?

Les candidats pouvaient s’inscrire en ligne entre le 18 et le 31 janvier 2023, dans la limite de 275 places réparties entre les cinq lieux de présélection : Besançon (57 places), Paris (72 places), Berlin (67 places), Montréal (39 places) et Tokyo (40 places). Paris et Berlin ont affiché complet en moins d’une heure, suivi de près par Besançon puis Montréal et enfin Tokyo dans la nuit. La liste d'attente ouverte entre le 26 janvier et le 6 février comptabilise près de 150 candidat(e)s.

Qui sont-ils/elles ?

44 pays sont représentés , avec une part d'Européens à hauteur de 50%, suivi de 37 % de candidat(e)s venu(e)s d'Asie et 12 % d'Amérique, ainsi qu'un candidat du continent africain (Maroc).

Le nombre de candidat(e)s français(es) est sensiblement identique à 2021 , tandis que l'on note une inversion des candidats japonais et chinois qui s'explique par le déplacement du lieu de présélection de Pékin vers Tokyo cette année.

Si l'âge médian est identique aux années précédentes (30 ans), on remarque une légère baisse des candidates (19% de femmes inscrites contre 21 % en 2021).

Infos +

Les présélections se dérouleront du 14 avril au 3 mai 2023. À l’issue de cette étape, 20 candidats seront sélectionnés pour les épreuves finales avec orchestre du 17 au 23 septembre à Besançon pendant le 76e Festival international de musique de Besançon Franche-Comté. À noter que toutes les épreuves avec orchestre seront publiques, à l’exception de la répétition finale.