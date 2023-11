Rassemblement contre l’antisémitisme : environ 500 personnes à Besançon

Très peu de drapeaux brandis lors ce rassemblement, à l’exception du drapeau français, de celui de la Ligue des Droits de l’Homme et, en début de rassemblement, celui de l’association des Jeunes juifs d’aujourd’hui (JJA). Deux représentants des JJA, Sandra et Benjamin, ont d’ailleurs exprimé leur désaccord profond notamment à se rassembler aux côtés du Rassemblement national. Ils ont par ailleurs déclaré à la presse (voir vidéo ci-après) que ce combat contre l’antisémitisme n’était pas "celui du gouvernement" français.

Plusieurs personnalités politiques locales ont pris la parole dont Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, Jacques Grosperrin, sénateur du Doubs, dont le discours a été quelque peu perturbé par quelques individus dénonçant les agissements d'Israël à Gaza, Eric Alauzet, député du Doubs, ainsi que Franck Defrasne, le président de la Licra. Annie Jacquemet, sénatrice du Doubs, Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, Annie Genevard, députée du Doubs, Laurent Croizier, député du Doubs, et Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs étaient également présent(e)s.

"Républicains, levez-vous !"

Mais les mots qui auront sans doute le plus marqués l’assemblée ce dimanche après-midi sont ceux de Jean-François Colombet. Le préfet a déclaré : "Je suis comme vous venu en simple citoyen (…), je suis comme vous, venu le coeur lourd de ce que nous observons depuis plusieurs semaines dans notre ville de Besançon, de ces graffitis, de ces attaques antisémites caractérisées (…) Je vais simplement vous dire une chose : en France, pas un juif, pas un musulman, pas un chrétien ne doit craindre pour la religion, le culte qui le sien, sinon ce n’est plus notre France !", et de terminer en affirmant avec force et fermeté : "Républicains, levez-vous !"

Le rassemblement républicain s'est terminé par La Marseillaise.

Nous avons croisé trois représentants du Rassemblement national dans la foule, Jacques Ricciardetti, Thomas Lutz et Nathalie Fritsch, tous les trois conseillers régionaux en Bourgogne Franche-Comté. Selon Jacques Ricciardetti, "les juifs d'aujourd'hui savent qui les défendent et qui sont de leur côté" en soulignant le changement de nom du parti, du Front national et son fondateur antisémite au Rassemblement national.

