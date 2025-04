Recensement citoyen : une démarche obligatoire dès 16 ans

Entre 16 et 25 ans, il est indispensable de se faire recenser en mairie. Cette démarche est obligatoire pour pouvoir passer le baccalauréat, le permis de conduire ou encore s’inscrire à certains concours et examens. Le recensement permet aussi une inscription automatique sur les listes électorales de la commune.

Pour se faire recenser, il suffit de se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité, ainsi que du livret de famille ou d’un acte de naissance.

Pour rappel, le service Formalités de la mairie est situé au 2 Rue Mégevand à Besançon. Il accueille le public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, et est accessible en transport en commun grâce aux lignes de tram 1 et 2 (arrêt Chamars), mais aussi de bus 4, 6, 9 et 10 (arrêt Mairie).