Recette du week-end : le cocktail rhubarbe et fraise des bois du restaurant Épicéa à Besançon

Pour ce week-end des 13 et 14 juillet 2024, comme le soleil semble avoir fait son grand retour, nous vous proposons une recette de l'un des sublimes coktails proposés par Camille et Bastian les chefs du restaurant Épicéa à Besançon. Voici deux versions avec ou sans alcool de leur cocktail du moment à l'eau de rhubarbe, fraise des bois et gin.

Version avec alcool (pour 1 verre)

12 cl eau de rhubarbe (infusion de rhubarbe avec eau et sucre)

0,5 cl liqueur de fraise des bois

2 cl dry gin

1 cl campari bitter

0,2 cl vinaigre de queues de fraise (ou a défaut 0,5 cl de jus de citron)

Version sans alcool

12 cl d'eau de rhubarbe

4 cl de sirop de rose

0,2 cl de vinaigre de queues de fraise ((ou a défaut 0,5 cl de jus de citron)

Étapes de la recette :

Mélanger tous les ingrédients ensemble

Shaker et servir en verre à cocktail evasé

Au dernier moment, décorer de tiges de rhubarbe.

Pour la petite histoire :

Les chefs d’Épicéa récoltent les rhubarbes à la ferme de La.Charmoye à Francheville (70) qui sont cultivées en bio. Ils font leur propre liqueur de fraise des bois cueillies spécialement pour le cocktail et utilisent un gin bio français.

Le sirop de rose, pour la version sans alcool, est également fait maison. Les queues de fraises sont conservées pour être macérées un mois dans du vinaigre d'alcool à 8°C pour accentuer l'acidité du cocktail et apporter une petite noté fruité en plus. Si à Épicéa, Camille et Bastian n’utilisent pas de jus de citron, il peut bien sûr venir remplacer ce vinaigre de fraise pour plus de simplicité.

Bon appétit !