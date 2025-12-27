Recette festive du week-end : un Wellington végétal

Ingrédients pour 6 à 8 personnes :
- 125 g épinards frais
- 200 g de carottes
- 200 g champignons de Paris
- 50g d’épeautre
- 50 g châtaignes entières en bocal
- 30 g cerneaux de noix
- 20 g chapelure
- 40 cl bouillon de légumes non salé
- 1 pâte feuilletée vegan
- 1 oignon
- 3 gousses d’ail émincées
- 4 càs de persil plat frais haché
- 3 càs d’huile d’olive
- 1 càs de lait végétal (n’importe lequel)
- Sel aux herbes
- Poivre
Étapes de la recette :
- Préparer le bouillon dans 40cl d’eau.
- Dans plusieurs bols, mettre l’oignon coupé finement, l’ail haché, les pousses d’épinard lavés et équeutés, les champignons lavés et coupés finement, les noix hâchées, les carottes coupées en cubes, les châtaignes émiettées et le persil.
- Dans une poêle, faire dorer l’oignon dans l’huile pendant quelques minutes.
- Ajouter l’ail et les champignons. Laisser cuire jusqu’à évaporation de l’eau des champignons.
- Ajouter les épinards, les carottes, les marrons émiettés, le persil et mélanger quelques minutes.
- Recouvrir le mélange du bouillon et laisser mijoter 20 minutes à feu doux. Remuer de temps en temps.
- Une fois le bouillon évaporé, ajouter épeautre, noix et chapelure.
- Saler, poivrer, mélanger.
- Réserver au frais au moins 1h.
- Préchauffer le four à 200°C.
- Sur une plaque, dérouler la pâte feuilletée et découper un grand rectangle. (conserver les bords pour la décoration)
- Déposer la farce au centre de la pâte et former un boudin.
- Replier la pâte pour enfermer la garniture, comme un gros chausson. Créer des formes festives avec le reste de pâte et les déposer dessus.
- Avant d’enfourner, passer le pinceau de lait végétal pour faire dorer la pâte.
Servir à la sortie du four après 30 minutes de cuisson avec salade verte vinaigrée ou des légumes cuits à l’eau.
Bon appétit !
