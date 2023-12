Rejet de la loi immigration : un appel à manifester renforcé à Besançon

Suite à l'adoption de la motion de rejet du projet de loi sur l'immigration par l'Assemblée nationale ce lundi 11 décembre, les sept mouvements et partis de gauche du Grand Besançon (A gauche citoyens !, EELV, Ensemble !, Génération.S, LFI, PCF et PS) appellent à manifester lundi 18 décembre pour l'abandon de ce texte.

Une manifestation était déjà prévue à l'occasion de la journée internationale des migrants, lundi 18 décembre, en opposition au texte défendu par Gérald Darmanin. La motion de rejet de la loi sur l'immigration, portée par Benjamin Lucas, député Génération.S au nom du groupe des Écologistes ayant été adoptée par l'Assemblée nationale, les forces politiques de la gauche demandent le retrait définitif de la loi.

Les sept mouvements et partis de gauche du Grand Besançon renforcent leur appel à participer à la manifestation lundi 18 décembre à 17h, place Pasteur : ''Sorti par la porte à l’Assemblée, le texte ne doit pas rentrer par la fenêtre par une commission paritaire.''

Les élus bisontins de la gauche déclarent déplorer le vote de soutien à ce projet de loi des députés Laurent Croizier et Eric Alauzet : ''Nous appelons les députés Laurent Croizier et Eric Alauzet à s'engager pour une politique plus respectueuse des droits des étrangers et des migrants, par la dignité de l’accueil, par le respect de l’ordre public et social, par une politique volontariste d’intégration, qui n’a pas été porté par la loi Darmanin, refusée par les représentants de la Nation.''