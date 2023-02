Retraites : 9.850 manifestants à Besançon selon la CGT

Alors qu'ils étaient 14.300, selon les syndicats, mardi dernier dans la capitale bisontine et 11.000 (CGT) le 19 janvier, cette fois le parking Battant et l'avenue Foch paraissent bien moins encombrés. Pourtant, la CGT compte pas moins de 9.850 manifestants. "C'est une belle surprise", pour José Avilès, secrétaire général de la CGT du Doubs, "on a parfois l'opinion publique qui dit soutenir les mouvements et qu'on ne voit pas dans les manifestations, cette fois-ci, elle se concrétise, mais ce n'est pas seulement pour la réforme des retraites, ça va au-delà, les gens en ont marre."

La revendication reste la même : l'abandon de la réforme des retraites.

La manifestation a finalement démarré vers 14h50.

D'après une première estimation non officielle, 7.000 personnes seraient présentes dans le cortège. Plus d'informations à venir.