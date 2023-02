Retraites : le conseil municipal de Besançon demandera au gouvernement de retirer son projet

Dans un communiqué de la Ville de Besançon du 3 février, les élu(e)s de gauche et écologistes des groupes de la majorité bisontine apportent leur soutien à la mobilisation politique, citoyenne et syndicale pour que le gouvernement renonce à sa réforme des retraites.

"Nous étions présents dans le cortège bisontin du 31 janvier aux côtés des 14.000 manifestants. Nous serons également dans les rangs des manifestations du mardi 7 février et samedi 11 février", indiquent les élu(e)s de la majorité municipale.

Un vœu sera soumis au vote du conseil municipal du 23 février 2023 : "il demandera au gouvernement de retirer son projet de réforme des retraites et de considérer les propositions portées par de nombreux acteurs de la société civile concernant l’accès pour toutes et tous à une retraite digne et juste", est-il précisé dans le communiqué, "il affirmera l'attachement des élu.e.s au système de protection sociale issu du Conseil National de la Résistance."

Infos +

Qu'est-ce qu'un "voeu" en conseil municipal ? Le conseil municipal délibère sur les affaires de la commune. Il peut aussi émettre des voeux, sorte de délibérations symboliques sans portée décisoire, sur tous les objets d'intérêt local, y compris de nature politique.