Retraites : les syndicats appellent à une 11e journée de mobilisation le 6 avril 2023

Après une 10e journée de grève et de manifestations le 28 mars et malgré une mobilisation en baisse, les syndicats appellent à une nouvelle journée jeudi 6 avril 2023 contre la réforme de retraites.

L'intersyndicale "appelle à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 6 avril partout dans le pays” dans un communiqué, "après deux mois d'un mouvement social exemplaire et inédit depuis 50 ans, très largement soutenu par la population, et un parcours parlementaire chaotique, l'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tensions dans le pays qui nous inquiète très fortement”.