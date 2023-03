Salon international de l'industrie ferroviaire : la Bourgogne-Franche-Comté exposera !

Vitrine du savoir-faire ferroviaire en France, le SIFER rassemble décideurs, industriels, opérateurs et gestionnaires de transport. Cet évènement permet à l’industrie de s'approvisionner en produits et en technologies allant des systèmes ferroviaires aux plus petits composants utilisés dans les domaines de l’infrastructure, du matériel roulant, de la signalisation ou encore des systèmes de communication. En collaboration avec la CCI BFC et le cluster Mecateamcluster, la région Bourgogne-Franche-Comté aura un pavillon régional dédié.

L’inauguration de l’espace régional aura lieu mardi 28 mars 2023 à partir de 10h30, en présence de Nicolas Soret, vice-président de la Région, en charge des finances, du développement économique, de l’économie sociale et solidaire et de l’emploi.

Six entreprises seront sur le pavillon :

Groupe Kremer à Guérigny (58).

Groupe Jeantet à Saint-Claude (39).

ACE (Automatismes du Centre Est SAS) à Dijon (21).

EKOSCAN à Saint-Rémy (71).

LOCMAFER SAS à Précy-sous-Thil (21).

TEXYS GROUP à Varennes-Vauzelles (58).

Info +

La présence régionale sur le salon SIFER s’inscrit dans le cadre du programme des actions collectives à l’international de la Région. Programme qui constitue l’un des axes forts des actions de la collectivité en faveur du développement des entreprises à l’international, mis en œuvre par la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Le budget consacré par la Région à l’ensemble de ces actions collectives à l’international s’élève à 1,2 M€ pour une trentaine d’opérations réparties par secteur (industrie, agroalimentaire, digital...) bénéficiant à environ 500 entreprises régionales par an.