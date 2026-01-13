Mardi 13 Janvier 2026
Besançon
Economie

Serge Couësmes démissionne de la gouvernance de l’Union des commerçants de Besançon

Publié le 13/01/2026 - 14:32
Mis à jour le 13/01/2026 - 14:30

L’Union des commerçants de Besançon a annoncé ce mardi 13 janvier 2026 la démission de son président Serge Couësmes. C’est Xavier Racine, le gérant du Kilarney Pub qui lui succède à la présidence. 

Serge Couesmes © Hélène Loget
Serge Couesmes © Hélène Loget

Monsieur Serge Couësmes a pris la décision "de démissionner de l’Union des commerçants de Besançon (UCB) avant le terme de son mandat, initialement prévu pour juin 2026", précise l’UCB dans son communiqué. 

Le conseil d’administration a délégué la présidence à monsieur Xavier Racine, gérant du Kilarney Pub au 7 rue Gustave Courbet, pour assurer les fonctions de président de l’UCB. Par ailleurs, "à la suite de la démission du vice-président, le conseil d’administration a désigné M. Pierre Boutry, gérant de La Cave aux Fromages (2 rue Gustave Courbet) en qualité de vice-président", peut-on encore lire.

Cette évolution de la gouvernance "vise à assurer la continuité des actions de l’association en faveur du commerce de proximité et du dynamisme économique local", conclut l’UCB dans son communiqué.

Publié le 13 janvier à 14h32 par Elodie Retrouvey
