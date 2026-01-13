Serge Couësmes démissionne de la gouvernance de l’Union des commerçants de Besançon

L’Union des commerçants de Besançon a annoncé ce mardi 13 janvier 2026 la démission de son président Serge Couësmes. C’est Xavier Racine, le gérant du Kilarney Pub qui lui succède à la présidence.

Monsieur Serge Couësmes a pris la décision "de démissionner de l’Union des commerçants de Besançon (UCB) avant le terme de son mandat, initialement prévu pour juin 2026", précise l’UCB dans son communiqué.

Le conseil d’administration a délégué la présidence à monsieur Xavier Racine, gérant du Kilarney Pub au 7 rue Gustave Courbet, pour assurer les fonctions de président de l’UCB. Par ailleurs, "à la suite de la démission du vice-président, le conseil d’administration a désigné M. Pierre Boutry, gérant de La Cave aux Fromages (2 rue Gustave Courbet) en qualité de vice-président", peut-on encore lire.

Cette évolution de la gouvernance "vise à assurer la continuité des actions de l’association en faveur du commerce de proximité et du dynamisme économique local", conclut l’UCB dans son communiqué.