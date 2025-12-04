Shopping de Noël : les Bezac Kdo de l’Office du commerce et de l’artisanat de Besançon

Cet article est une publicité financée par l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon.
Pour vos achats de Noël, pensez au chèque Bezac Kdo, le bon cadeau 100% bisontin ! Valable dans plus de 180 commerces partenaires à Besançon, il soutient l’économie locale tout en faisant plaisir. Mode, beauté, gastronomie, loisirs… chacun y trouve son bonheur, quel que soit son style ou son envie. Facile à commander en ligne, il s’offre en quelques clics et s’utilise comme un moyen de paiement classique.
Infos pratiques
- OCAB
- 52 Grande Rue - 25000 Besançon
- Tél. : 03 81 82 26 17
- Site internet : besanconandco.com
- Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h