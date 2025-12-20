Samedi 20 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Economie

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

Publié le 20/12/2025 - 08:00
Mis à jour le 11/12/2025 - 10:01

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.Aujourd’hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud. 

© Baud
© Baud
© Baud
© Baud
Baud, les buches © Maison Baud
1/5 - © Baud
2/5 - © Baud
3/5 - © Baud
4/5 - © Baud
5/5 - Baud, les buches © Maison Baud

Cet article est une publicité financée par la pâtisserie Baud. 

Vous n'avez pas d'idée cadeau ? Alors apportez le dessert !

Chocolats, papillotes chocolatées, fantaisie glacée de Noël… la maison Baud vous propose plein d’idées pour votre dessert de Noël.

  • Apportez de la gourmandise à votre réveillon avec nos papillotes chocolatées.
  • Craquez pour notre assortiment de chocolats Maison : chocolat noir et chocolat lait

Fantaisie glacée :

  • Nouveau ! L’Habit du Père Noël
  • La Luge en nougatine
  • L’IGLOO
  • LE SAPIN GIVRE
  •  La Coccinelle aux sports d’hiver
  • La Poire William

Infos pratiques

  • Pâtisserie Baud
  • 2 adresses à Besançon : 4 Grande Rue et 13 Rue Alfred de Vigny à Besançon
  • 03.81.81.20.12
  • Site internet : www.baudbesancon.com
  • Horaires d’ouvertures :
    • Baud Centre-Ville 4 Grande Rue, 25000 Besançon. Du mardi au samedi de 9h00 à 19h00. Le dimanche de 8h30 à 12h30.
    • Baud Lafayette 13 Rue Alfred Vigny - 25000 Besançon. Du mardi au samedi de 10h à 18h30.

© maCommune.info

Baud Pâtisserie cuisinier traiteur cadeau commerce idée cadeau noël noël noël 2025 pâtisserie shopping de noël

Publié le 20 décembre à 08h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

shopping de Noël 2025

Besançon
Economie

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin…

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un sac à outils Facom qui nous vient tout droit de Leroy Merlin…

cadeau commerce idée cadeau noël leroy merlin noël noël 2025 restaurant shopping de noël
Publié le 19 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : un combo massage & flottaison chez Cocon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un combo massage & flottaison chez Cocon Flottaison.

cadeau centre de flottaison cocon cocon noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 18 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte cadeau proposé par la biscuiterie et chocolaterie Billiotte.

Billotte cadeau noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 16 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les bons cadeaux proposés par L’Institut à Besançon.

cadeau centre commercial l'institut noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 14 décembre à 08h00 par Macommune.info
Chalezeule
Economie

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le coffret Grands Crus du Criollo à Chalezeule.

cadeau chocolat idée cadeau noël le criollo noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 12 décembre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un repas pour deux "Raclette & dessert" au restaurant Du Fromage situé à Malbuisson. 

cadeau commerce hotel du lac idée cadeau noël noël noël 2025 restaurant restaurant du fromage shopping de noël
Publié le 11 décembre à 08h00 par Macommune.info

Economie

Besançon
Economie

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.Aujourd’hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud. 

Baud Pâtisserie cuisinier traiteur cadeau commerce idée cadeau noël noël noël 2025 pâtisserie shopping de noël
Publié le 20 décembre à 08h00 par Hélène L.
Brognard
Economie

Une première concession Agency Car s’implante en Franche-Comté

Le réseau spécialisé dans les véhicules premium vient de s’implanter dans le secteur de Belfort-Montbéliard en ouvrant une concession à Brognard le 15 décembre dernier. Une ouverture qui, pour le groupe, vise à "accélérer le développement du réseau d’Agency Car, qui comptabilise 11 franchises en France".

Publié le 19 décembre à 14h02 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

En moyenne les habitants de Bourgogne-Franche-Comté consacre 385€ à leur budget de Noël

Depuis plusieurs années, le pouvoir d’achat des habitants de Bourgogne-Franche-Comté est en berne. Et cette érosion se répercute sur les fêtes de fin d’année. C’est en tout cas ce que démontre la dernière enquête menée par la plateforme Ankorstore. En 2025, le budget moyen consacré par les habitants pour Noël sera de 385€, en recul de 255 € par rapport à 2023. Soit un budget en baisse de plus de 40% et qui correspond à l’un des plus bas de l’Hexagone.

budget enquête noël
Publié le 19 décembre à 09h02 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin…

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un sac à outils Facom qui nous vient tout droit de Leroy Merlin…

cadeau commerce idée cadeau noël leroy merlin noël noël 2025 restaurant shopping de noël
Publié le 19 décembre à 08h00 par Macommune.info
Métabief
Economie Loisirs

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

La Station de Métabief et le Haut-Doubs proposent cet hiver une nouvelle formule touristique destinée à faire découvrir la montagne jurassienne à travers un séjour combinant hébergement, restauration et activités. Présentée comme "une offre de séjour insolite et attractive", cette initiative vise aussi bien les vacanciers que les visiteurs occasionnels souhaitant explorer la région sur plusieurs jours.

hiver info pratique montagnes du jura neige pass'meta station métabief vacances
Publié le 18 décembre à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Social

Dermatose bovine en BFC : des syndicats agricoles appellent à une gestion “fondée sur la responsabilité collective”

Dans un communiqué commun du 17 décembre 2025, la FRSEA Bourgogne Franche-Comté et les Jeunes Agriculteurs de la région alertent sur la nécessité de maintenir une stratégie rigoureuse de gestion des risques sanitaires face à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Les organisations insistent sur une approche strictement sanitaire et collective pour faire face à la crise.

agriculture dermatose bovine dermatose nodulaire frsea jeunes agriculteurs maladie syndicat vache
Publié le 18 décembre à 09h00 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : un combo massage & flottaison chez Cocon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un combo massage & flottaison chez Cocon Flottaison.

cadeau centre de flottaison cocon cocon noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 18 décembre à 08h00 par Macommune.info
Suisse
Economie

L’association Arc Horloger devient l’Observatoire des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art

À l’occasion de son 5ème Forum annuel, qui s’est tenu le 12 décembre 2025 à Plan-les-Ouates, Arc Horloger s’est penché sur les écosystèmes horlogers et sur la place des femmes dans l’horlogerie. Les président et vice-président Richard Vaucher et Thierry Bailly ont également présenté leur vision de l’association pour les années à venir.

arc horloger association forum horlogerie
Publié le 17 décembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

En redressement judiciaire, le groupe industriel ACI dispose d’un délai jusqu’au 4 février pour trouver un repreneur

La holding industrielle ACI était examinée ce mardi 16 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques (TAE) de Lyon. Placé en redressement judiciaire depuis le 25 septembre dernier, le groupe bénéficie d’une prolongation de sa période d’observation jusqu’au 4 février 2026 afin de rechercher un repreneur.

abus de biens sociaux aci emploi entreprises fralsen redressement judiciaire
Publié le 17 décembre à 07h39 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Bourgogne Franche-Comté : l’industrie automobile encore en perte de vitesse en 2025

Selon une étude de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté publiée le 16 décembre 2025, l’industrie automobile régionale poursuit son ralentissement en 2025. Sur fond de baisse des immatriculations, de climat des affaires dégradé et de repli de l’emploi salarié, la filière reste confrontée à une activité en recul quasi continu depuis le rebond post-Covid. L’analyse met également en lumière l’affaiblissement des embauches durables, la diminution du recours à l’activité partielle et les contrastes à l’œuvre dans un secteur marqué à la fois par des difficultés persistantes et par la montée en puissance des véhicules électriques.

automobile emploi entreprises étude Insee
Publié le 20 décembre à 17h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte
Jeu-concours

Jeu-concours Artemis: découvrez les résultats !

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin...

Sondage

 7.52
légère pluie
le 20/12 à 09h00
Vent
0.6 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
95 %
 