Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

Cet article est une publicité financée par la pâtisserie Baud.
Vous n'avez pas d'idée cadeau ? Alors apportez le dessert !
Chocolats, papillotes chocolatées, fantaisie glacée de Noël… la maison Baud vous propose plein d’idées pour votre dessert de Noël.
- Apportez de la gourmandise à votre réveillon avec nos papillotes chocolatées.
- Craquez pour notre assortiment de chocolats Maison : chocolat noir et chocolat lait
Fantaisie glacée :
- Nouveau ! L’Habit du Père Noël
- La Luge en nougatine
- L’IGLOO
- LE SAPIN GIVRE
- La Coccinelle aux sports d’hiver
- La Poire William
Infos pratiques
- Pâtisserie Baud
- 2 adresses à Besançon : 4 Grande Rue et 13 Rue Alfred de Vigny à Besançon
- 03.81.81.20.12
- Site internet : www.baudbesancon.com
- Horaires d’ouvertures :
- Baud Centre-Ville 4 Grande Rue, 25000 Besançon. Du mardi au samedi de 9h00 à 19h00. Le dimanche de 8h30 à 12h30.
- Baud Lafayette 13 Rue Alfred Vigny - 25000 Besançon. Du mardi au samedi de 10h à 18h30.