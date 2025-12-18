Jeudi 18 Décembre 2025
Besançon
Economie

Shopping de Noël : un combo massage & flottaison chez Cocon

Publié le 18/12/2025 - 08:00
Mis à jour le 03/12/2025 - 09:48

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un combo massage & flottaison chez Cocon Flottaison.

Cet article est une publicité financée par Cocon Flottaison.

Pour un Noël inoubliable, Cocon Flottaison propose une expérience bien-être par excellence. Imaginez un massage sur-mesure dans une ambiance tamisée qui relâche chaque tension, suivi d'une flottaison en isolation sensorielle où l'apesanteur et la quiétude absolue finissent de relâcher le corps et l’esprit.

Ce soin complet est une véritable parenthèse de sérénité, offrant à vos proches un moment de détente profonde et des bienfaits durables. Cette année, apportez un cadeau qui fait du bien sous le sapin…

Prix : 

  • Flottaison en isolation sensorielle 60 min : 75€
  • Massage 30 min : 60€
  • Massage 45 min : 90€
  • Massage 120 min : 120€
  • Combo Massage 30 min + Flottaison 1 heure : 130€
  • Combo Massage 45 min + Flottaison 1 heure : 150€
  • Combo Massage 60 min + Flottaison 1 heure : 160€

© Cocon Flottaison

Infos pratiques

  • Cocon - 15 route de Lyon 25720 Beure (parking, places réservées) 
  • Tél : 09.78.80.03.24
  • Mail : contact@cocon-flottaison.com 
  • Site internet & Bons cadeaux : www.cocon-flottaison.com
  • Du lundi au samedi de 9h30 à 20h + Un dimanche par mois de 9h30 à 18h30 (2 en décembre !)

Réseaux sociaux :

©

cadeau centre de flottaison cocon cocon noël noël 2025 shopping de noël

Publié le 18 décembre à 08h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

