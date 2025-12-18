Shopping de Noël : un combo massage & flottaison chez Cocon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un combo massage & flottaison chez Cocon Flottaison.

Cet article est une publicité financée par Cocon Flottaison.

Pour un Noël inoubliable, Cocon Flottaison propose une expérience bien-être par excellence. Imaginez un massage sur-mesure dans une ambiance tamisée qui relâche chaque tension, suivi d'une flottaison en isolation sensorielle où l'apesanteur et la quiétude absolue finissent de relâcher le corps et l’esprit.

Ce soin complet est une véritable parenthèse de sérénité, offrant à vos proches un moment de détente profonde et des bienfaits durables. Cette année, apportez un cadeau qui fait du bien sous le sapin…

Prix :

Flottaison en isolation sensorielle 60 min : 75€

Massage 30 min : 60€

Massage 45 min : 90€

Massage 120 min : 120€

Combo Massage 30 min + Flottaison 1 heure : 130€

Combo Massage 45 min + Flottaison 1 heure : 150€

Combo Massage 60 min + Flottaison 1 heure : 160€

Infos pratiques

Cocon - 15 route de Lyon 25720 Beure (parking, places réservées)

Tél : 09.78.80.03.24

Mail : contact@cocon-flottaison.com

Site internet & Bons cadeaux : www.cocon-flottaison.com

Du lundi au samedi de 9h30 à 20h + Un dimanche par mois de 9h30 à 18h30 (2 en décembre !)

Réseaux sociaux :