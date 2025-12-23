Mardi 23 Décembre 2025
Alerte Témoin
Franche-Comté
Economie

Shopping de Noël 2025 : retrouvez les idées cadeaux #2 !

Publié le 23/12/2025 - 08:00
Mis à jour le 22/12/2025 - 09:05

Pour vous aider à préparer votre Noël 2025 et gâter vos proches, retrouvez  les idées cadeaux de notre rubrique "Shopping de Noël"… Accessoires connectés ou pas, gourmandises, bien-être, culture, sport, déco, il y en a pour toutes les envies et tous les budgets !

© iPicture / Pixabay - https://pixabay.com/fr/users/ipicture-39635806/
© iPicture / Pixabay - https://pixabay.com/fr/users/ipicture-39635806/

Des émotions avec NG Productions

Shopping de Noël : offrez des émotions avec NG Productions

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur une sortie spectacle ou concert à offrir avec NG Productions.

Des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les coffrets de Noël de la biscuiterie Mistral. 

Une cible électronique proposée par Decathlon

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cible électronique ED310, une idée cadeau proposée par Decathlon.

Un repas pour deux "Raclette & dessert" au restaurant Du Fromage à Malbuisson

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un repas pour deux "Raclette & dessert" au restaurant Du Fromage situé à Malbuisson. 

Un coffret Grands Crus du Criollo à Chalezeule

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le coffret Grands Crus du Criollo à Chalezeule.

Le Gabychon proposé par le Tuyé Du Papy Gaby

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le Gabychon proposé par le Tuyé Du Papy Gaby.

Des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les bons cadeaux proposés par L’Institut à Besançon.

Une carte cadeau proposée par La Rodia à Besançon

Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte cadeau proposée par La Rodia à Besançon.

Une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte cadeau proposé par la biscuiterie et chocolaterie Billiotte.

La petite valise de Noël du Papy Gaby

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la petite valise de Noël du Papy Gaby.

Un combo massage & flottaison chez Cocon

Shopping de Noël : un combo massage & flottaison chez Cocon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un combo massage & flottaison chez Cocon Flottaison.

Le sac à outils Facom de Leroy Merlin

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin...

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un sac à outils Facom qui nous vient tout droit de Leroy Merlin…

Des chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.Aujourd’hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud. 

idée cadeau noël shopping de noël

Publié le 23 décembre à 08h00 par Macommune.info
shopping de Noël 2025

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !
