Shopping de Noël 2025 : retrouvez les idées cadeaux #2 !

Des émotions avec NG Productions
Shopping de Noël : offrez des émotions avec NG Productions
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur une sortie spectacle ou concert à offrir avec NG Productions.
Des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral
Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les coffrets de Noël de la biscuiterie Mistral.
Une cible électronique proposée par Decathlon
Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cible électronique ED310, une idée cadeau proposée par Decathlon.
Un repas pour deux "Raclette & dessert" au restaurant Du Fromage à Malbuisson
Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un repas pour deux "Raclette & dessert" au restaurant Du Fromage situé à Malbuisson.
Un coffret Grands Crus du Criollo à Chalezeule
Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le coffret Grands Crus du Criollo à Chalezeule.
Le Gabychon proposé par le Tuyé Du Papy Gaby
Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le Gabychon proposé par le Tuyé Du Papy Gaby.
Des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut
Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les bons cadeaux proposés par L’Institut à Besançon.
Une carte cadeau proposée par La Rodia à Besançon
Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte cadeau proposée par La Rodia à Besançon.
Une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte
Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte cadeau proposé par la biscuiterie et chocolaterie Billiotte.
La petite valise de Noël du Papy Gaby
Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la petite valise de Noël du Papy Gaby.
Un combo massage & flottaison chez Cocon
Shopping de Noël : un combo massage & flottaison chez Cocon
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un combo massage & flottaison chez Cocon Flottaison.
Le sac à outils Facom de Leroy Merlin
Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin...
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un sac à outils Facom qui nous vient tout droit de Leroy Merlin…
Des chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.Aujourd’hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud.