Franche-Comté
Economie

Shopping de Noël 2025 : retrouvez la première partie des idées cadeaux…

Publié le 22/12/2025 - 08:00
Mis à jour le 17/12/2025 - 15:50

Pour vous aider à préparer votre Noël 2025 et gâter vos proches, retrouvez  les idées cadeaux de notre rubrique "Shopping de Noël"… Gourmandises, bien-être, culture, jeux, déco, il y en a pour toutes les envies et tous les budgets !

Illustration © Pexels PXB
Illustration © Pexels PXB

Une carte d’abonnement  pour les musées d’Arts & du Temps de Besançon

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon

Aujourd'hui, coup de projecteur sur la carte d'abonnement des musées d'Arts et du Temps à Besançon.

Une lampe Fermob de chez Artemis

Shopping de Noël : une lampe Fermob chez Artémis à Besançon

Aujourd'hui, coup de projecteur sur la lampe H25 Balad de Fermob au magasin Artémis à Besançon.

Des cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon 

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon

Aujourd'hui, coup de projecteur sur les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon.

Des coffrets de douceurs de a chocolaterie Le Criollo

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo

Aujourd'hui, coup de projecteur sur les coffrets plein de douceurs sur mesure du Criollo à Chalezeule.

Des produits de 12 distilleries francs-comtoises de chez Doubs Direct

Shopping de Noël : les produits de 12 distilleries franc-comtoises chez Doubs Direct

Aujourd'hui, coup de projecteur sur les produits régionaux de 12 distilleries franc-comtoises sélectionnées par Doubs Direct à Besançon.

Un sac kraft « Joyeuses fêtes » des Biscuits Mistral 

Shopping de Noël : le sac kraft "Joyeuses Fêtes" des Biscuits Mistral

Aujourd'hui, coup de projecteur sur le sac kraft "Joyeuses Fêtes" de l'entreprise Biscuits Mistral à Besançon.

Les idées cadeaux du Dino-Zoo

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo

Aujourd'hui, coup de projecteur sur les idées cadeaux du Dino-Zoo !

Une orchidée de la boutique Lego de la Galerie Chateaufarine 

Shopping de Noël : L'Orchidée à la boutique Fnac Lego® de La Galerie Chateaufarine

Aujourd'hui, coup de projecteur sur une plante LEGO® L'Orchidée de la Botanicals Collection à la boutique Fnac Légo® de la Galerie Chateaufarine.

Un soin signature Évasion en forêt à l’Hôtel Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson 

Shopping de Noël : le soin signature Evasion en Forêt à l'Hôtel Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson

Aujourd'hui, coup de projecteur sur le soin signature Evasion en Forêt à l'Hôtel**** Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson.

Des Bezac Kdo de l’Office du commerce et de l’artisanat de Besançon

Shopping de Noël : les Bezac Kdo de l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon

Aujourd'hui, coup de projecteur sur les Bezac Kdo avec l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon.

Une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin

Shopping de Noël : une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin

Aujourd'hui, coup de projecteur sur la cheminée électrique murale lounge médium blanche de chez Leroy Merlin.
Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cheminée électrique murale lounge médium blanche de chez Leroy Merlin. 

Un repas pour deux au restaurant Loiseau du Temps

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps

Aujourd'hui, coup de projecteur sur un bon cadeau pour deux personnes au restaurant Loiseau du Temps à Besançon.

Des chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

Aujourd'hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud.
Aujourd’hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud. 

Publié le 22 décembre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Aujourd'hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud. 

Besançon
Economie

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin…

Aujourd'hui, coup de projecteur sur un sac à outils Facom qui nous vient tout droit de Leroy Merlin…

Besançon
Economie

Shopping de Noël : un combo massage & flottaison chez Cocon

Aujourd'hui, coup de projecteur sur un combo massage & flottaison chez Cocon Flottaison.

Besançon
Economie

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte

Aujourd'hui, coup de projecteur sur la carte cadeau proposé par la biscuiterie et chocolaterie Billiotte.

Besançon
Economie

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut

Aujourd'hui, coup de projecteur sur les bons cadeaux proposés par L'Institut à Besançon.

Chalezeule
Economie

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo

Aujourd'hui, coup de projecteur sur le coffret Grands Crus du Criollo à Chalezeule.

“La Tournerie et tabletterie du Massif du Jura” protégée par une indication géographique

Officiellement homologuée par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) le 28 novembre dernier, "la Tournerie et tabletterie du massif du Jura" devient la 25ème Indication géographique industrielle et artisanale. C’est l’aboutissement d’un projet initié il y a plusieurs années par le syndicat Creativewood et Fibois BFC, l’interprofession de la filière forêt-bois de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd’hui, un savoir-faire précieux et ancestral est désormais reconnu, et protégé.indic

Besançon
Economie

Aujourd'hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud. 

Brognard
Economie

Une première concession Agency Car s’implante en Franche-Comté

Le réseau spécialisé dans les véhicules premium vient de s’implanter dans le secteur de Belfort-Montbéliard en ouvrant une concession à Brognard le 15 décembre dernier. Une ouverture qui, pour le groupe, vise à "accélérer le développement du réseau d’Agency Car, qui comptabilise 11 franchises en France".

Publié le 19 décembre à 14h02 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

En moyenne les habitants de Bourgogne-Franche-Comté consacre 385€ à leur budget de Noël

Depuis plusieurs années, le pouvoir d’achat des habitants de Bourgogne-Franche-Comté est en berne. Et cette érosion se répercute sur les fêtes de fin d’année. C’est en tout cas ce que démontre la dernière enquête menée par la plateforme Ankorstore. En 2025, le budget moyen consacré par les habitants pour Noël sera de 385€, en recul de 255 € par rapport à 2023. Soit un budget en baisse de plus de 40% et qui correspond à l’un des plus bas de l’Hexagone.

budget enquête noël
Publié le 19 décembre à 09h02 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin…

Aujourd'hui, coup de projecteur sur un sac à outils Facom qui nous vient tout droit de Leroy Merlin…

cadeau commerce idée cadeau noël leroy merlin noël noël 2025 restaurant shopping de noël
Publié le 19 décembre à 08h00 par Macommune.info
Métabief
Economie Loisirs

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

La Station de Métabief et le Haut-Doubs proposent cet hiver une nouvelle formule touristique destinée à faire découvrir la montagne jurassienne à travers un séjour combinant hébergement, restauration et activités. Présentée comme "une offre de séjour insolite et attractive", cette initiative vise aussi bien les vacanciers que les visiteurs occasionnels souhaitant explorer la région sur plusieurs jours.

hiver info pratique montagnes du jura neige pass'meta station métabief vacances
Publié le 18 décembre à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Social

Dermatose bovine en BFC : des syndicats agricoles appellent à une gestion “fondée sur la responsabilité collective”

Dans un communiqué commun du 17 décembre 2025, la FRSEA Bourgogne Franche-Comté et les Jeunes Agriculteurs de la région alertent sur la nécessité de maintenir une stratégie rigoureuse de gestion des risques sanitaires face à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Les organisations insistent sur une approche strictement sanitaire et collective pour faire face à la crise.

agriculture dermatose bovine dermatose nodulaire frsea jeunes agriculteurs maladie syndicat vache
Publié le 18 décembre à 09h00 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : un combo massage & flottaison chez Cocon

Aujourd'hui, coup de projecteur sur un combo massage & flottaison chez Cocon Flottaison.

cadeau centre de flottaison cocon cocon noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 18 décembre à 08h00 par Macommune.info
Suisse
Economie

L’association Arc Horloger devient l’Observatoire des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art

À l’occasion de son 5ème Forum annuel, qui s’est tenu le 12 décembre 2025 à Plan-les-Ouates, Arc Horloger s’est penché sur les écosystèmes horlogers et sur la place des femmes dans l’horlogerie. Les président et vice-président Richard Vaucher et Thierry Bailly ont également présenté leur vision de l’association pour les années à venir.

arc horloger association forum horlogerie
Publié le 21 décembre à 11h00 par Elodie Retrouvey

