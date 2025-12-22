Shopping de Noël 2025 : retrouvez la première partie des idées cadeaux…

Une carte d’abonnement pour les musées d’Arts & du Temps de Besançon
Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte d'abonnement des musées d'Arts et du Temps à Besançon.
Une lampe Fermob de chez Artemis
Shopping de Noël : une lampe Fermob chez Artémis à Besançon
coup de projecteur sur la lampe H25 Balad de Fermob au magasin Artémis à Besançon.
Des cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon
Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon
coup de projecteur sur les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon.
Des coffrets de douceurs de a chocolaterie Le Criollo
Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
coup de projecteur sur les coffrets plein de douceurs sur mesure du Criollo à Chalezeule.
Des produits de 12 distilleries francs-comtoises de chez Doubs Direct
Shopping de Noël : les produits de 12 distilleries franc-comtoises chez Doubs Direct
coup de projecteur sur les produits régionaux de 12 distilleries franc-comtoises sélectionnées par Doubs Direct à Besançon.
Un sac kraft « Joyeuses fêtes » des Biscuits Mistral
Shopping de Noël : le sac kraft "Joyeuses Fêtes" des Biscuits Mistral
coup de projecteur sur le sac kraft "Joyeuses Fêtes" de l'entreprise Biscuits Mistral à Besançon.
Les idées cadeaux du Dino-Zoo
Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
coup de projecteur sur les idées cadeaux du Dino-Zoo !
Une orchidée de la boutique Lego de la Galerie Chateaufarine
Shopping de Noël : L'Orchidée à la boutique Fnac Lego® de La Galerie Chateaufarine
coup de projecteur sur une plante LEGO® L'Orchidée de la Botanicals Collection à la boutique Fnac Légo® de la Galerie Chateaufarine.
Un soin signature Évasion en forêt à l’Hôtel Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson
Shopping de Noël : le soin signature Evasion en Forêt à l'Hôtel Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson
coup de projecteur sur le soin signature Evasion en Forêt à l'Hôtel**** Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson.
Des Bezac Kdo de l’Office du commerce et de l’artisanat de Besançon
Shopping de Noël : les Bezac Kdo de l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon
coup de projecteur sur les Bezac Kdo avec l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon.
Une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin
Shopping de Noël : une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.
Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cheminée électrique murale lounge médium blanche de chez Leroy Merlin.
Un repas pour deux au restaurant Loiseau du Temps
Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps
coup de projecteur sur un bon cadeau pour deux personnes au restaurant Loiseau du Temps à Besançon.
Des chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.
Aujourd’hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud.