Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte cadeau proposé par La Rodia à Besançon.

Cet article est une publicité financée par La Rodia.

Pour celles et ceux qui doivent faire un cadeau, mais qui manquent d’inspiration, il est possible d’offrir de la culture avec la carte-cadeau de La Rodia à Besançon. Disponible sur sa billetterie, il suffit juste de sélectionner le montant de son choix et de procéder à l’achat.

Un billet contenant un code sera ensuite envoyé et servira à l’achat d’une ou plusieurs places directement en ligne ou bien au guichet.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.larodia.com

Montant libre

Infos pratiques