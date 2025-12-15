Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon

Cet article est une publicité financée par La Rodia.
Pour celles et ceux qui doivent faire un cadeau, mais qui manquent d’inspiration, il est possible d’offrir de la culture avec la carte-cadeau de La Rodia à Besançon. Disponible sur sa billetterie, il suffit juste de sélectionner le montant de son choix et de procéder à l’achat.
Un billet contenant un code sera ensuite envoyé et servira à l’achat d’une ou plusieurs places directement en ligne ou bien au guichet.
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.larodia.com
- Montant libre
Infos pratiques
-
La Rodia
-
4 avenue de Chardonnet 25000 Besançon
-
03 81 87 86 00
-
-
Billetterie : du mercredi au vendredi de 13h30 à 17h30