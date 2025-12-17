Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la petite valise de Noël du Papy Gaby.

Cet article est une publicité financée par Le Tuyé Du Papy Gaby.

Plongez dans la magie de Noël avec cette valise gourmande aux couleurs du Tuyé du Papy Gaby. Un véritable voyage au cœur du terroir franc-comtois, où la saucisse règne en reine des saveurs. Entre la Montbéliard IPG, la Cendrée du Papy Gaby, la Cumin et le Saucisson au Sapin, chaque bouchée évoque la chaleur du fumoir et l'ambiance de l'hiver.

Il est possible de les accompagner avec des lentilles du Jura et une cancoillotte onctueuse. Et de terminer sur une note sucrée avec du chocolat régional. Ces délices feront un cadeau de Noël aussi généreux qu'authentique.

Infos pratiques