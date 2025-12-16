Mardi 16 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte

Publié le 16/12/2025 - 08:00
Mis à jour le 02/12/2025 - 16:56

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte cadeau proposé par la biscuiterie et chocolaterie Billiotte.

© biscuiterie et chocolaterie billiotte
© biscuiterie et chocolaterie billiotte
1/2 - © biscuiterie et chocolaterie billiotte
2/2 - © biscuiterie et chocolaterie billiotte

Cet article est une publicité financée par la biscuiterie et chocolaterie Billiotte.

Remplies d'un assortiment de biscuits ou transformées en paniers garnis, les boîtes en métal de la biscuiterie Billiotte sont un cadeau idéal pour offrir durant les fêtes de fin d'année. Sèches, sablés, confiture : découvrez les délicieux assortiments.

Venez vite découvrir leurs coffrets gourmands et leurs autres produits de Noël...

© biscuiterie et chocolaterie billiotte

Infos pratiques

  • Biscuiterie Billiotte
  • 56 grande rue 25000 Besançon
  • 03 81 85 98 34
  • Site internet : www.biscuiterie-billiotte.fr
  • Horaires d’ouvertures : Le lundi, de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h. Ouvert les dimanches de décembre de 10h à 18h.

©

Billotte cadeau noël noël 2025 shopping de noël

Publié le 16 décembre à 08h00 par Macommune.info
