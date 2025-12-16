Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte cadeau proposé par la biscuiterie et chocolaterie Billiotte.

Cet article est une publicité financée par la biscuiterie et chocolaterie Billiotte.

Remplies d'un assortiment de biscuits ou transformées en paniers garnis, les boîtes en métal de la biscuiterie Billiotte sont un cadeau idéal pour offrir durant les fêtes de fin d'année. Sèches, sablés, confiture : découvrez les délicieux assortiments.

Venez vite découvrir leurs coffrets gourmands et leurs autres produits de Noël...

Infos pratiques