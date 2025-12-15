Lundi 15 Décembre 2025
Besançon
Economie

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut

Publié le 14/12/2025
Mis à jour le 15/12/2025 - 11:31

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les bons cadeaux proposés par L’Institut à Besançon.

© L'institut
© L'institut
© L'institut
© L'institut
1/4 - © L'institut
2/4 - © L'institut
3/4 - © L'institut
4/4 - © L'institut

Cet article est une publicité financée par L'Institut.

Offrez l'expérience d'un moment de bien-être unique grâce aux bons cadeaux de L’institut. 

  • Massage,
  • soin du corps,
  • soin du visage,
  • épilation traditionnelle et définitive,
  • onglerie ou encore beauté du regard,

L’institut offre un grand choix de prestations aussi bien pour les femmes que pour les hommes.

Avec une limite d’un an, le bon cadeau de L’institut est le cadeau détente idéal !

© L'institut

Infos pratiques

©

