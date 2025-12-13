Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le Gabychon proposé par le Tuyé Du Papy Gaby.

Cet article est une publicité financée par le Tuyé Du Papy Gaby.

Le Gabychon, c’est une boite cartonnée souvenir en forme de cochon dans laquelle on trouve :

Une saucisse de Morteau,

Une saucisse Cendrée,

Deux saucisses de Montbéliard,

Trois saucisses fumées au Comté,

Un morceau de filet de porc fumé,

Un morceau de lard fumé.

En somme, un cadeau original où s'est glissé tout le savoir-faire du Tuyé Du Papy Gaby.

Prix : 39 euros

Infos pratiques