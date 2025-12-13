Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby

Cet article est une publicité financée par le Tuyé Du Papy Gaby.
Le Gabychon, c’est une boite cartonnée souvenir en forme de cochon dans laquelle on trouve :
- Une saucisse de Morteau,
- Une saucisse Cendrée,
- Deux saucisses de Montbéliard,
- Trois saucisses fumées au Comté,
- Un morceau de filet de porc fumé,
- Un morceau de lard fumé.
En somme, un cadeau original où s'est glissé tout le savoir-faire du Tuyé Du Papy Gaby.
- Prix : 39 euros
Infos pratiques
- Le Tuyé Du Papy Gaby
- 2 Les Coteys - 25650 GILLEY
- 03 81 43 33 03
- Site internet www.tuye-papygaby.com
- Horaires d’ouvertures : toute l'année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Tous les jours d'avril à octobre et vacances scolaires.