Sochaux se déplace ce soir chez le leader havrais

Ligue 2 : Le Havre - FC Sochaux, mardi 10 janvier, 20h45

L’adversaire du jour des Sochaliens se nomme Le Havre, leader incontesté du championnat avec 36 points pour 10 victoires en 17 matchs et une seule défaite qui remonte au 6 août dernier contre Valenciennes. Avec, ses 9 victoires à son actif et ses 30 pts au classement, Sochaux n’a pas de quoi rougir mais accuse tout de même 4 défaites de plus que son adversaire du jour.

Les records sont faits pour être battus

Malgré ces statistiques impressionnantes, le coach sochalien ne s’est pas montré impressionné en conférence de presse d’avant match. "Toutes les séries sont faites pour s’inverser et la leur est impressionnante, mais prendra forcément fin à un moment" a déclaré Olivier Guéguan.

Aldo Kalulu a préféré de son côté faire référence à de bons souvenirs : "Face aux "gros", on manquait de tranchant et de sang froid l'an dernier, mais je me souviens qu'on a gagné au Havre qui était un concurrent direct…"

Malgré son statut de favoris, le leader peut sembler prenable après avoir montrer quelques signes d’essoufflement lors de son dernier déplacement au Paris FC, où les Havrais n’ont pas réussi à obtenir mieux que le nul chez le 10e du championnat.

Weissbeck absent, Sissoko présent

Le problème étant qu'à la différence des Sochaliens, lors des grands rendez-vous, les Havrais ont jusqu’à maintenant toujours répondu présent. On citera à titre de comparaison, la récente victoire du leader sur son dauphin, Bordeaux, chose que n’est pas parvenu à faire les Sochaliens lors de la dernière journée.

"On a digéré le résultat à Bordeaux et nous nous préparons à un grand match face au Havre AC" a rassuré Olivier Guégan. "Ce genre de match peut se jouer sur des détails. On veut montrer que nous ne sommes pas touchés par notre dernière défaite et les supporters savent qu'ils peuvent compter sur nous" a surenchéri Aldo Kalulu.

Sans leur capitaine, Gaëtan Weissbek, blessé au genou, les Sochaliens vont effectivement devoir sortir un grand match pour espérer rivaliser avec le leader. Sissoko, le meilleur buteur sochalien, sorti face aux Girondins, sera lui, bien de la partie.