Solidarité Femmes Besançon soutien le planning familial, attaqué sur les réseaux

Depuis une semaine, le planning familial fait de nouveau l’objet de violentes attaques sur Twitter et d’autres réseaux sociaux, notamment de la part de personnalités d’extrême-droite et de leurs sympathisant.es. Ces attaques prennent prétexte d’une affiche présentant une personne trans pour appeler au désubventionnement, pour questionner la légitimité en tant qu’association de défense des droits des femmes et de lutte pour le droit à l’avortement.

?? ? Suite aux attaques de l’extrême droite que subissent @leplanning et ses militant•es notre association prend la parole et lance un appel à soutien ?? pic.twitter.com/ggSCZtHRuE — Le Planning Familial (@leplanning) August 19, 2022

Dans ce contexte, Solidarité Femmes Besançon souhaite rappeler que le planning familial est une organisation féministe et d’éducation populaire luttant depuis des dizaines d’années pour les droits des femmes et plus spécifiquement pour le droit à l’avortement. Il pratique un "accueil inconditionnel" des personnes, parmi lesquelles des personnes trans qui demandent conseil pour la contraception, l'avortement, le suivi médical de leur transition.

"Une organisation indispensable"

C’est pourquoi Solidarité Femmes Besançon tient à apporter son plein soutien au planning familial, qui rappelle dans sa dernière campagne de communication que chacune et chacun a sa place dans ce mouvement, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, y compris les personnes trans.

Dans une période où les droits des femmes sont de plus en plus souvent remis en cause et le droit à l’avortement en premier lieu, des organisations telles que le planning familial sont indispensables. Pour Solidarité Femmes Besançon, "il est de la responsabilité de tous et toutes de les soutenir."