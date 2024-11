Citrouilles, fantômes et araignées font leur grand retour en cette fin octobre pour le plus grand plaisir des petits et parfois même des plus grands ! Célébrée le 31 octobre 2024, la fête d’Halloween repose sur une ambiance à la fois angoissante et bon enfant. Pour beaucoup c’est l’occasion de laisser place à son imagination et à ses talents de décorateurs pour plonger son environnement dans la saison des horreurs. Et vous ? De la simple citrouille creusée à la maison hantée terrifiante, décorez-vous votre appartement ou maison pour Halloween ?