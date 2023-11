Sport : le BesAC confirme à Avignon, le Racing doit se contenter du nul

National : Avignon - BesAC : 92-93 (23-28, 37-23, 13-19, 19-23)

Un point, c’est tout ce qu’il aura suffi au BesAC pour s’imposer à Avignon dans un match on ne peut plus disputé. Malgré 60 points encaissés à la mi-temps dont 37 dans le seul second quart-temps (37-23), les Bisontins sont parvenus à grignoter leur écart en revenant au score à la 34e (76-76). De quoi faire douter les Avignonnais et booster le moral des Bisontins qui cette fois ne se laissaient plus distancer. Mais alors qu’on pensait que Rémi Dibo avait plié le match à 4 secondes de la fin du temps réglementaire (91-93), une faute de Kwedi sur Jolly offrait trois lancers francs à Avignon. Finalement chanceux, le BesAC pouvait souffler devant la maladresse de Jolly qui ne réussissait qu’un lancer franc.

National 2 : Racing Besançon - Créteil : 1-1

Dans un match relativement fermé, les Bisontins n’ont pas su se montrer décisifs en première période. Plus inspiré en deuxième, le Racing a ouvert le score à la 57e grâce à un but de Blé. Malheureusement les Racingmen n’ont pas réussi à conserver les trois points et ont finalement encaissé un but dans les derniers instants de la rencontre. Bien que réduit à 10, Créteil est parvenu à égaliser à la 87e sur un but de Seck. Au classement, le Racing Besançon est toujours 10e.