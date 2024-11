Sports : duel bisontin, coupe de France et volonté de gagner pour les clubs comtois

Au programme des rencontres sportives majeures de ce week-end du 15 et 16 novembre 2024, le BesAC espère enchaîner un deuxième succès ce soir face à Boulonge-sur-Mer, tandis que de son côté le GBDH tentera de ramener un bon résultat de Pau Billère en proligue. La coupe de France sera au menu du FC Sochaux et du FC Vesoul en foot tout comme l'ESBF et Palente qui livreront un duel 100% bisontin au palais des sports ce samedi.

Handball

Proligue : Pau Billère - GBDH, vendredi à 20h30

Avant-dernier du classement avec seulement 1 victoire pour 1 nul et 6 défaites, le GBDH est désormais contraint de réagir au plus vite. Il devrait en avoir l’occasion ce vendredi au palais des sports face à Pau Billère, 11e et 3 points d’avance sur les Bisontins.

Pour cela, le GBDH ne pourra toutefois pas compter sur un groupe au complet puisque Lucas Hubert est encore absent pour une durée « encore indéterminée » a précisé le club. Victime de douleurs persistantes au genou, l’arrière gauche devrait être absent des terrains jusqu’à début décembre minimum. Adrien Claire a en revanche, lui, retrouvé le chemin de l’entraînement et devrait entrer en compétition d’ici janvier 2025.

Coupe de France : ESBF (LBE) - Palente (D2F), samedi à 19h au palais des sports de Besançon

Duel 100% bisontin au menu de ce dernier match du premier tour de la coupe de France. L’ESBF, pensionnaire de D1 reçoit son voisin Palente qui évolue une division en dessous. Mais on sait qu’au petit jeu de la coupe de France, la hiérarchie est bien souvent amenée à être renversée. Si quoi qu’il arrive à la fin du match, ce sera "Besançon qui gagne" comme on peut le voir dans le teaser de la rencontre, nul doute que les deux équipes n’auront pas pour autant l’intention de se faire de cadeaux.

Basket-ball

N1 : BesAC - Boulogne/Mer, vendredi à 20h, au palais des sports



Dernier match aller de la Phase 1 de Nationale 1, ce vendredi 15 novembre au Palais des Sports avec une affiche prometteuse entre le BesAC et Boulogne/mer avant une trêve internationale de deux semaines.

Pour Laurent Kleefstra et sa troupe, il s'agira de tenter de bonifier la victoire remportée samedi dernier dans l'antre de Saint-Vallier et qui faisait suite à une longue période de vaches maigres.

Mais pour cela, le BesAC va devoir sans doute encore monter le curseur. Car, en face, ce sera Boulogne, 2e du championnat et qui plus est meilleure défense de la division avec seulement 69,5 pts encaissés en moyenne par match.

Le BesAC aura donc du pain sur la planche pour contrecarrer les visées de l'actuel dauphin du championnat. Mais pas question de faire dans la totale modestie, car le BesAC a bien évidemment aussi des forces à faire valoir. Ce qu'il a prouvé dans la Drôme il y a 7 jours. Reste à demeurer sur ce modèle où le BesAC a eu, cette fois, le mérite collectivement de limiter les temps faibles et de donner du poids à ses temps forts.

Le groupe bisontin : Pouye, Saounera, Eliezer-Vanerot, Buzer, Kovac, Magassa, Berthet, Falzon, Boyer, Jubenot (cap.), Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot

Football

Coupe de France : FC Gueugnon (N3) - FC Sochaux-Montbéliard (N1), samedi à 18h

En tombant contre un pensionnaire de N3, qui plus est actuellement dernier de son classement, le FC Sochaux-Montbéliard aurait-il pu avoir encore plus de chance au tirage ? Pas sûr, même si selon Mathieu Patouillet "il ne faut pas regarder le classement du FC Gueugnon. Ils vont être transcendés et jouer le match à 200%". Certes. Karim Mokeddemn parle même d’un "adversaire déterminé, qui traverse actuellement une période mouvementée" à tel point que le technicien dit avoir préparé cette rencontre de 7e tour de coupe de France "comme une rencontre de championnat classique, en analysant les performances des Forgerons". Difficile donc de mettre en doute la motivation des joueurs sochaliens qui s’apprêtent apparemment à déployer toute l’énergie nécessaire pour venir à bout de son adversaire. À condition bien sûr de ne pas "se mettre au niveau" de celui-ci, a prévenu le portier sochalien.

Coupe de France : FC Vesoul - FC Annecy, samedi à 18h au stade René Hologne de Vesoul

À noter que de son côté, le FC Vesoul disputera également le 7e tour de coupe de France et accueillera au stade René Hologne le FC Annecy, pensionnaire de ligue 2.