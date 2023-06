Sports : fin de saison sans enjeux pour le Racing Besançon et le FCSM

Football

Ligue 2 : Nîmes - Sochaux, vendredi à 20h45

Fin de saison morose pour le FCSM toujours empêtré dans un tourbillon de sept défaites consécutives pointant désormais à la 6e place du classement alors que l'on espérait encore, il y a de cela deux mois, voir les Jaune et Bleus batailler ferme pour une montée en ligue 1. Or rien de tout cela ne s'est finalement passé comme prévu... "Tout fonctionnait jusqu'au match à Bastia" a résumé Prévot en conférence de presse d'avant-match. "Maintenant il faut terminer à la meilleure place au classement" a ajouté le portier sochalien. C'est bien là le seul enjeux, si on peut l'appeler ainsi, qu'il reste aux joueurs du FCSM.

Pour le coach par intérim Pierre-Alain Frau, c'est également l'occasion pour les jeunes joueurs "de se montrer" car "il faut bien débuter un jour et c'est souvent dans des circonstances particulières". Cela serait également de bon augure pour ceux qui voudraient se voir accorder une place plus importante dans le groupe la saison prochaine.

De leur côté, si les Nîmois, avant-dernier du classement, n'ont plus d'espoir de sauver leur peau, du côté de Sochaux on espère au moins conclure cette saison sur une note positive et éviter de finir la saison... à la 10e place du classement. Une victoire espérée comme une réaction d'orgueil donc. Car en fin de compte, qu'ils terminent 6e ou 10e, les Sochaliens évolueront quoiqu'il arrive en ligue 2 l'année prochaine et c'est bien tout ce que l'on va retenir de cette saison gâchée...

Nationale 2 : Racing Besançon - Réserve du Stade de Reims, samedi à 18h au stade Léo Lagrange

Le Racing reçoit la réserve du stade de Reims pour le compte de la dernière journée de championnat de National 2. Pas d’enjeux particulier lors de cette rencontre pour Besançon qui est déjà assuré de son maintien alors que Reims est quant à lui condamné à la descente.

Les Racingmens auront toutefois à coeur de terminer la saison de la meilleure des manières afin de célébrer le maintien avec son public bisontin, invité pour l’occasion (entrée gratuite).