Sports : le BesAC et Palente veulent enchaîner, le FCSM bien voyager

Football

National : Nîmes - FC Sochaux-Montbéliard, vendredi à 19h30

Conscient des récentes contre-performances réalisées à domicile contre Le Mans et Nancy, le coach du FCSM espère rattraper le coup et ce dès ce soir à Nîmes. En mal de réussite puisque 8e au classement après huit journées, les Sochaliens sont cette fois dans l’obligation d’entamer une bonne série "si on veut jouer le haut du tableau" a prévenu Karim Mokeddem qui estime que "la régularité est importante". En conférence de presse d'avant-match, le coach sochalien a ainsi insisté sur l’importance de "bien voyager" même s’il préférerait ne pas avoir cette pression en ayant un groupe qui soit "plus consistant à domicile".

Face à Nîmes, qui a la même ambition que Sochaux d’intégrer le top 5 le plus rapidement possible, les Sochaliens vont devoir "être plus tueurs dans les deux surfaces, plus efficaces"a prévenu à son tour Nassim Ouammou.

Basket-ball

National : BesAC - Loon plage, vendredi à 20h au palais des sports de Besançon

Après ses deux dernières victoires face à Avignon et contre Feurs, le BesAC réalise un bon début de saison malgré une première défaite lors de la première journée face à l’actuel leader de la poule B Le Havre. Mauvaise nouvelle toutefois pour les Bisontins, ils accueillent ce vendredi l’autre leader invaincu de la poule, Loon plage.

Les Nordistes disposent d’une défense de fer qui n’a d’ailleurs jusque-là encaissé que 64 points en moyenne. Mais pas de quoi couper court aux espoirs bisontins qui gardent comme objectif de gagner afin de conforter sa place dans le premier tiers du classement et d'asseoir une certaine sérénité. L'affiche s'annonce donc prometteuse et devrait mobiliser les supporters bisontins ce vendredi au palais des sports de Besançon.

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Hanck (cap), Buzer, Magassa, Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot

Handball

D2 F : Palente Besançon Handball - Celles-sur-Belles, samedi à 20h au palais des sports de Besançon

Après un premier bilan comptant une victoire et une défaite, Palente reçoit ce samedi au palais des sports de Besançon Celles-sur-Belle qui affiche des statistiques identiques. Si elles veulent continuer à truster la partie haute du classement, les Palentaises devront enchaîner avec une nouvelle performance face à un adversaire coriace qui risque de donner du fil à retordre aux filles de Cheikh Seck.