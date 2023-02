Sports : le FC-Sochaux régale le stade Bonal, l’ESBF affronte Nice en coupe de France

Football

Ligue 2 : FC Sochaux-Montbéliard - Valenciennes : 4-0

Les Sochaliens ont rapidement su prendre les commandes de la rencontre en ouvrant le score dès la fin du premier quart d’heure de jeu un peu aidé par le défenseur Allan Linguet, auteur d’un but contre son camp. Cinq minutes plus tard, Mauricio doublait la mise sur un coup-franc tiré juste sous la barre transversale (2-0, 20e).

Au retour des vestiaires, le match perdait en intensité. Mais le public de Bonal allait finalement de nouveau vibrer peu après l’heure de jeu grâce à Moussa Doumbia qui apportait le troisième but sochalien. Pour sa première à Bonal et son deuxième match sous le maillot Jaune et Bleu, Jodel Dossou plantait le dernier but en fin de rencontre pour conclure la soirée en beauté.

Une victoire qui fait du bien au moral pour le FCSM qui repart sur une bonne dynamique, et qui n’est pas sans conséquence sur le classement puisque les Sochaliens remontent à la deuxième place du classement de ligue 2, devant Bordeaux grâce à un meilleur goal-average.

Handball

Coupe de France : ESBF - Nice, 20h au palais des sports de Besançon

Pour cette rencontre importante, Sébastien Mizoule a fait le choix de miser sur la jeunesse en incorporant au groupe élite des jeunes du centre de formation notamment Léa Cuenot.

Les Bisontines qui s’étaient inclinées d’un but face à Nice au palais des sports lors du championnat espèrent cette fois prendre leur revanche afin de valider son ticket pour la demi-finale de coupe de France.