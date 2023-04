Sports : le GBDH peut faire un grand pas vers le maintien, Sochaux veut relever la tête

Handball

Proligue : GBDH - Villeurbanne, vendredi à 20h15

Pour la 24e journée de Proligue, le GBDH accueille ce vendredi au palais des sports de Besançon l’équipe de Villeurbanne. Actuellement relégable, l’adversaire du soir sera à la portée des Bisontins qui veulent renouer avec la victoire après deux défaites subies à l’extérieure. Pour cela, les hommes de Benoît Guillaume pourront compter sur le soutien de leur public. En cas de victoire, Besançon, actuellement 13e avec 8 points d’avance sur Villeurbanne, accentuerait son avance sur la zone de relégation et ferait un grand pas vers le maintien en proligue pour la saison prochaine.

Football

Ligue 2 : Niort - FC Sochaux-Montbéliard, samedi à 19h

Après la déconvenue subie à Bastia, les Sochaliens veulent "se rattraper car nous n'avons pas tout bien fait à Bastia" a rappelé Skelly Alvero en conférence de presse d’avant match et "laisser ça derrière nous".

Pour y parvenir, le FCSM n’aura pas d’autre solution que de rectifier le tir dès samedi à Niort car, comme l’a martelé le milieu de terrain, "on n'a plus le droit à un faux-pas et il ne faut rien lâcher jusqu'à la fin de saison". Chez la lanterne rouge de ligue 2, l’occasion ne pourra pas être plus belle...

Pour cela, Olivier Guégan disposera d’un groupe au complet et de qualité où "il y a de la concurrence et c’est un bon problème" a confié le coach sochalien. Le technicien a assuré que ses joueurs "ont de la qualité et de l’orgueil pour se rattraper" et Olivier Guégan misera sur un projet de jeu et "un état d’esprit offensif" pour "engranger des points".

Quatrième et désormais à quatre points de la seconde place, synonyme de montée en ligue 1, il est en effet plus que temps pour les Jaune et Bleu d’arrêter de laisser des points en route...