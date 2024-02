Sports : le GBDH veut enchaîner, le BesAC part en mission

Tour d'horizon des rencontres sportives majeures de ce week-end du 9 et 10 février 2024.

Basket-ball

Lyon SO - BesAC, vendredi à 20h

Condamné à disputer la phase 2 du championnat en poule de relégation le BesAC part en mission ce soir. Les hommes de Joseph Kalambani doivent impérativement ramener une victoire de Lyon pour faire son entrée dans la poule de relégation avec une victoire supplémentaire au compteur. Car on entre dans cette poule de relégation avec les résultats acquis contre les équipes déjà rencontrées en Phase 1. C’est donc un rude combat qui attend les Bisontins toujours privés de Rey, Dibo et Kwedi, mais qui devront pourtant montrer un meilleur visage que celui de mardi dernier contre Mulhouse (défaite 80-103).

Handball

Proligue : Billère - GBDH, vendredi à 20h30

Vainqueurs de Pontault lors de la dernière journée, les Bisontins se déplacent ce vendredi à Billère chez le 7e du classement avec pour ambition de confirmer leur bon état de forme. Les hommes de Christophe Viennet tenteront de réitérer leur bon résultat du match aller où les Bisontins s’étaient imposés d’un petit but. Pour cela, le GBDH pourra compter sur un effectif fourni puisque le pivot Enzo Handjou effectue son retour dans le groupe.

Football

National 1 : Goal FC - FC Sochaux-Montbéilard, samedi à 19h30

Passée l’élimination en coupe de France mardi dernier, les Sochaliens retournent ce samedi à leur mission première, le championnat. Car désormais "la meilleure façon de revivre des émotions ensemble, c’est avec le championnat qui reprend demain" a déclaré le technicien sochalien.

À la différence près que cette fois l’ambition du retour en ligue 2 à la fin de saison n’est désormais plus un gros mot. Le coach sochalien en a d’ailleurs fait une "mission"et s’est clairement exprimé en ce sens auprès de ses joueurs mardi dernier :"les gars, on fait monter ce club en fin de saison. On a une mission tous, ça va au-delà de nous-même".

Reste à savoir si l’élimination aura été digérée et la mission acceptée par les Sochaliens car face à Goal, les Jaune & Bleu ont une revanche à prendre. Battus 3-0 à domicile au match aller, les hommes d’Oswald Tanchot devront réparer l’affront ce samedi.

National 2 : Racing Besançon - Entente Feignies-Aulnoye

Le Racing Besançon qui reste sur une défaite face à la réserve d’Auxerre lors de la dernière journée, reçoit ce samedi la lanterne rouge de sa poule l’entente Feignies-Aulnoye. Les Bisontins entendent réagir devant leur public pour tenter d’engranger des points importants dans la course au maintien. Actuellement 8e, les Rouges ont besoin d’accumuler des points avant un déplacement important à OSQ Foot et la venue du leader à Léo Lagrange lors des prochaines journées de championnat.