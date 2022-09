Sports : les rencontres à suivre ce week-end

Handball

Ligue Gutagaz Énergie : Paris 92 - ESBF, vendredi à 20h30.

Après leur déconvenue à domicile face à Chambray il y a 10 jours, l’ESBF veut vite passer à autre chose et se remettre sur de bons rails. Cela passera obligatoirement par une bonne prestation dans la capitale. Mais face à Paris 92, les filles de Sébastien Mizoule auront fort à faire puisque les Parisiennes ont, elles, fait le plein de confiance lors de leurs deux larges premiers succès glanés respectivement contre Mérignace et Nice. Les Bisontines devront rester solides durant cette rencontre qui s'annonce compliquée.

D2F : Havre Athlétic Club - Palente Besançon, samedi à 20h.

Eliminé au tirs au but de la coupe de France la semaine dernière par Lomme Lille, Palente retrouve désormais le championnat et ira au Havre disputer la deuxième journée de D2F. Les Palentaises affronteront des Havraises qui cherchent elles-aussi à glaner leur premier succès cette saison. Après une belle prestation face à Lomme Lille, Palente a les ressources nécessaires pour venir à bout de son adversaire du week-end. Une rencontre qui aura comme sanction directe pour le perdant, la place inconfortable de lanterne rouge…

Proligue : GBDH - Caen, vendredi 16 septembre à 20h15 au palais des sports Ghani Yalouz

Pour son entrée en championnat, le GBDH s’était incliné d’un seul petit point (35-34) à Billère la semaine dernière. Cette fois les Bisontins retrouvent leur public du palais des sports et espèrent faire mieux face à Caen. Les Caennais, qui ont débuté leur saison par une victoire face à Saran seront donc attendus de pied ferme par les Bisontins qui devront encore composer avec un effectif amoindri en raison des blessés Mané et Kury. En revanche, ils pourront compter sur son capitaine et ailier droit Thibaud Arteaga qui réintègre le groupe bisontin à l'occasion de la rencontre de ce soir.

Football

Ligue 1 : FC Sochaux-Montbéliard - Nîmes, samedi à 19h au stade Bonal.

Actuellement en très grande forme, les Sochaliens occupent la première place du classement de ligue 2 suite à leurs 5 victoires consécutives en championnat. Une place qu'ils entendent bien conserver le plus longtemps possible. Alors qu’est-ce qui pourrait mettre un terme à la spirale positive des Sochaliens ? Probablement pas Nimes, prochain adversaire des Jaune et Bleu qui ne compte que 2 victoires en 8 rencontres cette saison. Mais dans le foot, cela s’est déjà vérifié… rien n’est jamais joué d’avance ! Alors réponse ce samedi au stade Bonal ou sur la chaîne de la TNT L’Équipe à 19h.

Nationale 2 : Saint-Maur - Racing Besançon, samedi à 18h.

En difficulté depuis le début de saison, les Racingmen affichent un maigre butin d’un point collecté en quatre rencontres suite au dernier match nul de la semaine dernière à Léo Lagrange face à Bobigny. Le Racing Besançon se déplace à Saint-Maur ce samedi 17 septembre à 18h. Une première victoire en championnat ferait le plus grand bien pour relancer les Racingmen mais rien n’est moins sur face aux Lusitanos qui comptent quant à eux deux victoires pour un nul et une défaite.