Sports : les rencontres à suivre ce week-end

Handball

Match amical : ESBF - PBHB, samedi à 17h30 au gymnase du Larmont à Pontarlier

Les deux équipes bisontines s’affronteront au cours d’un match amical de gala pour célébrer les 50 ans du club de handball de Pontarlier.

La rencontre sera précédée d’une séance de photos et dédicaces en présence des deux équipes.

Proligue : GBDH - Tremblay, vendredi 4 novembre à 20h15 au palais des sports Ghani Yalouz

Après la défaite concédée de justesse à Sarrebourg lors de la dernière journée, le GBDH entend se relancer en ce début novembre. Mais pour cela, les Bisontins devront élever leur niveau de jeu afin de déstabiliser Tremblay et tenter de faire chuter le 4e du classement.

Autre élément inconnu, la réaction sur le terrain du groupe bisontin suite au départ d’Abdoulah Mané qui a tout récemment quitté le GBDH suite à une offre reçue d’un club de D1 en Roumanie.

Football

Ligue 1 : Annecy - FC-Sochaux-Montbéliard - samedi à 19h

Ce samedi, Sochaux ira pour la première fois défier Annecy, le premier non relégable de Ligue 2. Après deux matchs nuls consécutifs en championnat, le FCSM entend profiter de son déplacement en Haute-Savoie pour renouer avec la victoire et assoir sa position dans le haut du classement. Pour cela, les Sochaliens devront se montrer incisifs en phase offensive malgré l’absence de Rassoul Ndiaye, suspendu, et ne pas tomber dans le match piège.

Nationale 2 : Colmar - Racing Besançon, samedi à 18h.

Toujours à la peine cette saison avec seulement une victoire au compteur, les Bisontins se déplacent à Colmar, qui comptent seulement deux points de plus au classement que les Bisontins. Le Racing devra faire un bon résultat en Alsace s’il veut quitter sa désagréable avant-dernière place au classement.