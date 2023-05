Sports : l’ESBF a un coup à jouer, le Racing peut valider son maintien face à Boulogne

Handball

LBE : Celles-sur-Belle - ESBF, samedi à 21h

Actuellement dans une superbe dynamique de quatre victoires consécutives, l’ESBF se déplace ce samedi à Celles-sur-Belle pour le compte de la 23e journée de championnat. L’Objectif est clair pour les joueuses de Sébastien Mizoule qui ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin et espèrent toujours au fond, aller chercher leur qualification en coupe d’Europe.

Mais pour cela, il faudra l’emporter en nouvelle-Aquitaine pour se rapprocher de cette 5e place et éviter de laisser le champ libre à Chambray (6e ex-aequo avec Dijon 5e).

En cas de succès ce samedi, les Bisontines pourraient revenir à un petit point de Dijon, exempt de cette 23e journée. Une trop belle occasion à ne surtout pas laisser passer…

Proligue : Caen- GBDH, vendredi à 20h30

Rencontre sans enjeu pour le GBDH qui, à deux journées de la fin du championnat, est déjà assuré de son maintien en proligue la saison prochaine. De son côté, Caen risque d’attendre les Bisontins de pied ferme puisque les Bretons tenteront de conserver leur actuelle 6e place au classement, synonyme d’accession aux barrages de fin de saison.

D2F : Palente Besançon HB - Sambre, samedi à 20h30 au palis des sports de Besançon

Si Palente veut encore espérer se maintenir en D2F l’an prochain, les Explosives vont devoir impérativement s’imposer à domicile ce samedi. Actuellement, en fâcheuse posture à la 13e place, Palente aura fort à faire face à Sambre, actuellement 5e du classement.

Football

Nationale 2 : Racing Besançon - Boulogne, samedi à 18h au stade Léo Lagrange

Après six journées consécutives sans défaite, le Racing Besançon est tout près d'obtenir son maintien en National 2. En accueillant Boulogne (8e), les Racingmen (7e) auront même l’occasion de valider officiellement leur ticket pour la N2 l’an prochain. Mais pour cela il faudra impérativement l’emporter. Pour l’occasion, les supporters bisontins seront sans doute nombreux à Léo Lagrange pour donner de la voix et soutenir les Rouges dans leur mission.

Ligue 2 : FC Sochaux-Montbéiliard - Guingamp, samedi à 19h au stade Bonal

Après une mauvaise série de quatre défaites consécutives qui a mis un coup sur la terre aux sochaliens et aux supporters, le coach Olivier Guégan a appelé ses joueurs à prendre leurs responsabilités ce vendredi en conférence de presse.

Si les Jaune et Bleu ont désormais gâché leurs chances de jouer la montée, le technicien a rappelé qu’il était désormais important "d’être irréprochable dans l’état d’esprit". Alors quitte à jouer la montée, autant essayer de proposer du beau jeu et de l’envie ce samedi aux supporters de Bonal lors de cette 35e journée de championnat face à Guingamp, qui de son côté n’a également plus rien à jouer.