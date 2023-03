Sports : l'ESBF vise la finale, déplacement en corse à haut risque pour le FCSM

Handball

Coupe de France : Paris 92 - ESBF, dimanche à 20h30

Un an après être parvenue à se hisser en finale de coupe de France face à Metz, l'ESBF disputera ce dimanche la demi-finale dans la capitale française face à Paris 92.

Des candidats restant au titre, il est vrai que les Parisiennes restent les plus "abordables" mais demeurent tout de mème un gros morceau pour les Bisontines. Celles qui viennent de cueillir Chambray (un point derrière Paris en championnat), devront une nouvelle fois créer l'exploit pour espérer retrouver Bercy et "faire durer le plaisir jusqu'au bout" dixit leur coach Sébastien Mizoule. S'il a affirmé avoir "envie de gagner des matchs", le technicien bisontin n'a pas fait preuve d'un réel engouement pour le coupe de France et estime que, coupe ou championnat, "maintenant toutes les rencontres sont des demi-finales, finalement dimanche il ne s'agira que d'une de plus".

Dans l'autre demi-finale, Brest défiera le leader Metz pour un choc du haut de tableau qui promet un beau spectacle entre les deux premiers de Ligue Butagaz Energie.

Proligue : Bordeaux - GBDH, vendredi à 20h30

Après un déplacement compliqué chez le dauphin Saran le week-end dernier (défaite 37-25), le GBDH ira cette fois défier Bordeaux un adversaire un peu plus à sa portée malgré les 9 points d’écart au classement. Les Bordelais se sont imposés péniblement d’un petit but seulement à Cherbourg, 12e devant le GBDH, lors de la 22e journée. Les hommes de Benoît Guillaume pourront donc se déplacer avec l’envie de rapporter quelque chose de leur déplacement en Gironde.

Football

Ligue 2 : Bastia - FCSM, samedi à 19h

Encore un rendez-vous à ne pas manquer pour le FCSM qui se déplace ce samedi à Bastia, un autre concurrent pour la montée. Avec seulement 4 points de moins au classement sur les Sochaliens, Bastia est actuellement en pleine dynamique en ayant remporté trois de ses cinq derniers matchs pour zéro défaite. Les Sochaliens seront donc attendus de pied ferme et ont conscience que d’aller s’imposer en Corse ne sera pas une mince affaire pour les hommes d’Olivier Guégan.

Nationale 2 : Racing Besançon - Colmar, samedi à 18h au stade Léo Lagrange

En allant chercher le nul chez le leader Épinal, lors de la dernière journée, les Racingmen ont prouvé qu’ils étaient capables de tenir tête aux meilleurs de leur poule. Actuellement 10e du classement, les Bisontins sont pour autant encore bien loin d’avoir validé leur maintien en N2. Face à Colmar (13e), le Racing aura une bonne occasion d’accumuler davantage de points et de prendre ses distances de la zone de relégation. Mais pour cela, il faudra éviter tout mauvais pas !