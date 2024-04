Sports : l’heure de vérité pour le GBDH, le FCSM veut enchaîner

Tour d'horizon des rencontres sportives des rencontres majeures à suivre ce week-end des 12 et 13 avril 2024 en Franche-Comté. Le GBDH aura fort à faire face à Frontignan tout comme le Racing devant Bobigny. Le FCSM aura l'occasion de performer et de poursuivre sa dynamique chez la lanterne rouge tandis que le BesAC se consacre à un dernier enjeu.

Football

National : Cholet - FCSM, vendredi à 19h30

Après la victoire de Sochaux tant espérer au stade Bonal lors de la dernière journée face à Nancy, le FCSM veut désormais "maintenir ce rythme et même essayer de l’accentuer" dixit le coach Oswald Tanchot.

En allant chez la lanterne rouge Cholet ce vendredi, les Jaune & Bleu auront effectivement les armes pour enchaîner un deuxième bon résultat malgré un terrain synthétique.

Au classement Sochaux est toujours 7e avec 40 pts et doit continuer d’engranger des points pour remplir l’objectif maintien même si Tanchot évite d’employer ce terme. À six matchs de la fin de la saison le FCSM doit effectivement poursuivre sa dynamique avant d’enchainer un match très intéressant contre Niort (3e).

National 2 : Racing Besançon - Bobigny, samedi à 18h au stade Léo Lagrange

Si les Racingmen ont conjuré le sort en obtenant un bon nul face à Fleury la dernière journée, l’affaire est encore loin d’être réglée pour les Bisontins qui reçoivent cette fois le troisième du classement Bobigny. Toujours en position de relégable, le Racing a pourtant besoin de points et donc de victoire pour s’échapper au plus vite de cette position délicate. Les Bisontins auront besoin de l’appui de tout leur public pour tenter de réaliser un bon match

Handball

Proligue : Frontignan - GBDH, samedi à 20h30

C’est l’heure de vérité pour le GBDH qui se déplace ce samedi à Frontignan (5e, 27 pts), concurrent direct pour les play-off. L’occasion pour les hommes de Christophe Viennent d’afficher pleinement leur ambition et de réduire l’écart de 4 points qui sépare les deux équipes. D’autant plus que la LNH vient d’annoncer que le club de Frontignan était sous le coup d’une menace de 4 points de retrait dont 1 avec sursis par la Commission nationale d’aide et de contrôle de gestion (CNACG). Une décision qui pourrait faire les affaires du GBDH, à condition bien sur de rester au contact des équipes du haut de classement.

Basket

N1 : Poissy - BesAC, samedi à 20h

Premier match retour de cette phase 2 pour le BesAC qui, bien que déjà sportivement relégué, espère enchaîner un deuxième succès ce samedi à Poissy après une belle réaction face à Lorient lors de la dernière journée.

S’ils poursuivent sur cette dynamique et enchainent les résultats lors de ces trois dernières journées, les Bisontins espèrent ainsi ne pas terminer à la dernière place du classement et ainsi être en position plus favorable en cas d’un éventuel repêchage… Un enjeu certes peu emballant, mais un enjeu tout de même.