Sports : réaction attendue pour le FCSM, le Racing reçoit le leader et l’ESBF accueille du lourd

Au menu de ce week-end sportif des 23 et 24 février 2024, le FCSM doit réagir et afficher ses ambitions face à Martigues, tandis que le Racing reçoit le leader pour tenter un coup d'éclat. En handball, le GBDH et l'ESBF auront affronteront chacun un gros morceau.

Handball

Proligue : Istres - GBDH, vendredi à 20h

En s’imposant face à Valence lors de la dernière journée, les Bisontins ont réalisé une bonne opération comptable. Désormais 10e avec 5 points d’avance sur la zone de relégation, le GBDH sera dans de bonnes dispositions pour aller affronter Istres ce vendredi. Mais face au quatrième du classement qui accumule six matchs sans défaite et qui n’avait fait qu’une bouchée du GBDH lors du match aller (26-39) la marche sera cette fois bien plus haute pour les hommes de Christophe Viennet !

LBE : ESBF - Paris 92, samedi à 18h au palais des sports de Besançon

Alors que l’ESBF continue son mercato pour la saison prochaine, les Engagées ont rendez-vous ce samedi au palais des sports pour affronter un gros morceau de ce championnat, Paris 92. Actuellement 4e et fermement engagées dans la course à l’Europe, les Parisiennent viendront défier les Bisontines avec l’ambition de tenir leur rang.

Après s’être inclinées d’un tout petit point face à Chambray, les filles de Sébastien Mizoule devront une fois encore élever leur niveau de jeu pour tenter de rivaliser avec les meilleures et mettre un terme à une série de trois rencontres sans victoire. Pour cela, les Engagées pourront compter sur un public bisontin qui s’annonce nombreux.

Football

National : FCSM - Martigues, vendredi à 19h30

Sochaux aura l’occasion de se racheter de sa dernière défaite face à Épinal et par la même d’afficher ses ambitions ce vendredi soir en recevant Martigues, troisième du classement.

La dernière défaite a finalement coûté cher aux Sochaliens désormais 7e à 9 points du dauphin Niort. En s’appuyant sur leurs deux matchs de retard, les joueurs d’Oswald Tanchot vont désormais devoir livrer un parcours quasi sans faute pour tenter de combler leur retard au classement.

Et dans son malheur, le FCSM aura la chance de pouvoir réagir dès ce vendredi en jouant une fois de plus à Bonal. Même si, "dans notre situation, quel que soit l’endroit, on est en droit d’attendre une réaction de l’équipe" a rappelé le coach sochalien. Et l’appui du public ne sera pas de trop pour devoir affronter la meilleure défense de National… "Il faudra être chirurgical" face à "un adversaire très solide" a prévenu Oswald Tanchot qui a également confié en conférence de presse être très attentif à la prestation de son équipe ce soir.

Attaché à vouloir offrir du spectacle aux supporters de Bonal, le coach sochalien espère que son équipe sera en mesure de "leur faire plaisir et de leur donner une partie de ce qu’ils nous donnent". Pour cela, un seul mot d’ordre, afficher de l’envie en "se battant sur le terrain sur tous les ballons et avec énergie".

N2 : Racing Besançon - AS Furiani, samedi à 20h au stade Léo Lagrange

Le Racing Besançon qui a progressé d’une place au classement suite à sa victoire contre Saint-Quentin lors de la dernière journée reçoit le leader samedi 24 février à Léo Lagrange pour le compte de la 17e journée de National 2.

Au match aller, les choses ne s’étaient pas forcément bien déroulées pour les Racingmen qui s’étaient inclinés 2-1 en Corse et avaient terminé la rencontre à 9, tout comme l’AS Furiani, après une double exclusion. La rencontre de samedi s’annonce donc intense face à un adversaire très costaud.