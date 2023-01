Sports : Sochaux s’incline chez le leader, l’ESBF vise la passe de trois

Football

Ligue 2 : Le Havre - FC Sochaux : 1-0

Dominer n’est pas gagner, les Sochaliens l'ont encore démontré mardi soir sur la pelouse du stade Océane. Malgré une domination quasi constante sur le match, les Sochaliens ont été dans l’incapacité de se procurer des occasions franches pour prendre le dessus sur des Havrais, bien en dessous de leur jeu habituel, mais opportunistes. C’est toute la différence entre les deux équipes.

Conquérant, le FCSM prenait le temps de construire ses phases offensives mais pêchait dans l’avant dernier geste et au final les Jaune et Bleus ne se procuraient que deux occasions. Mais la frappe de Ndiaye, qui prenait sa chance de loin, était captée par Desmas, tout comme le coup-franc tiré par Do Coutot en l’absence de Weissbeck.

De son côté, Le Havre se montrait dangereux sur coup de pied arrêté, notamment sur un coup franc de Cornette peu après l’heure de jeu. Puis crucifiait finalement Sochaux grâce à un corner bien tiré de Mbemba, tout juste entré en jeu, avant qu'Alvero, du dos, ne trompe son propre gardien.

La domination sochalienne en fin de rencontre n’aboutissait à rien. Preuve que quand ça ne veut pas…

Une nouvelle défaite qui coûte cher aux Sochaliens désormais distancés à 9 points du leader et à deux points du dauphin Bordeaux, rejoint au score par Caen, prochain adversaire samedi des Jaunes et Bleus.

Handball

ESBF - Saint Amand, mercredi 11 janvier à 20h au palais des sports

Après une belle et large victoire dimanche dernier face à Siofok en coupe d’Europe, les Bisontines vont tenter la passe de trois ce mercredi en championnat face à Saint Amand, actuellement 12e du classement.

Si les Bisontines devront terminer leur saison sans leur internationale, Audrey Dembélé blessée (rupture ligament croisé), elles pourront toujours compter sur leur gardienne Tonje Lerstad, auteur d’une superbe prestation face à Siofok, pour tenir la maison.

Une victoire face à Saint-Amand serait en tout cas de bon augure pour tenter d’accéder aux premières places du classement qualificatives pour la coupe d’Europe.